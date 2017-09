Prämienreife Bierverpackung

Torgau. Wie das Neue Torgauer Kreisblattt berichtete, wollte der Bierbetrieb für seine Zweiliterflaschen Holzkisten als neue Behältnisse verwenden. Außerdem sollten ebenso die Krüge mit verschiedenen Vogelmotiven in einer ersten Auflage von 20 000 Stück ein neues Aussehen erhalten.



Die Idee kam dem damaligen Geschäftsführer Eckhard D. Laske auf der Getränkebörse in Nürnberg. Dort wurde deutlich, dass die Zweiliterkrüge des Betriebes vor allem als Geschenk sehr gefragt waren. Doch es fehlte eine attraktive Verpackung, die auch das Verschicken per Post ermöglichte. Sowohl Styropor als auch ein Karton schieden von Vornherein aus. Aber auf Grund der vorherigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung entstand die Idee einer Holzkiste. Um allerdings gleichzeitig einen Beitrag für den Naturschutz zu leisten, wurde weiter überlegt, bis dem Brauhausgeschäftsführer ein Artikel über Höhlenbrüter in die Hände fiel. Darin wurde berichtet, dass man für die Vögel auf der Suche nach geeigneten Nistmöglichkeiten war. Somit war die Idee perfekt, wie Eckhard D. Laske in der damaligen Zeitungsausgabe freudig bestätigte: „Wir haben jetzt ein außergewöhnliches Geschenk, die Werkstatt viel Arbeit und gleichzeitig engagieren wir uns für den Natur- und Umweltschutz”.



Der Naturschutzbund und die Forstämter konnten sich über die Idee ebenfalls freuen, denn wer den Nistkasten nicht selbst aufstellen konnte, sollte sie ihnen zur Verfügung stellen.