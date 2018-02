Prügel-Affäre: Vorwürfe gegen Turnierleiter

Die Aufregung um den Angriff auf Turnierleiter Falk Zschäbitz bei der Fußball-Hallen-Kreismeisterschaft der F-Junioren in Oschatz dauert an. Nun hat sich ein weiterer Beteiligter gegenüber OAZ zu Wort gemeldet. Der 66-jährige Rentner schildert den Vorfall wie folgt: „Er (Zschäbitz) hat im Beisein meiner Frau und meines Enkels versucht, die Mutter unter Anwendung körperlicher Gewalt aus der Halle zu werfen“, heißt es in einer Stellungnahme, die der Zeitung vorliegt. Und weiter: „Als meine Frau versuchte, ihn davon abzuhalten, wurde er auch gegen meine Frau tätlich. Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt noch in einem anderen Teil der Halle. Nachdem er auch gegen meine Frau versuchte handgreiflich zu werden, habe ich eingegriffen.”

In einem Handgemenge sei es dem 66-Jährigen schließlich gelungen, den Turnierleiter von seinem Vorhaben abzubringen, seine Verwandte gewaltsam aus der Halle zu werfen. „Der Einzige, der vor meinem Eintreffen der Mutti und vor allem den Kindern der Mannschaften geholfen und sich schützend vor sie gestellt hat, war ein 30-jähriger behinderter Mann.” Dieser junge Mann werde nun als skrupelloser Schläger dargestellt.

Diese Äußerungen stehen im Gegensatz zu denen von Rainer Menge, der sich bereits am Dienstag zu Wort gemeldet hatte, und berichtete, Schlimmeres verhindert zu haben, als er sich zwischen Zschäbitz und dessen Angreifer stellte. „Sie hätten Falk sonst plattgemacht“, so Menge. Aus Sicht des beteiligten Rentners stellt sich die Lage freilich ganz anders dar: „Der angeblich geschädigte Turnierleiter ist meiner Meinung nach nicht Opfer, sondern Täter.“ Deswegen sei Strafanzeige gegen Falk Zschäbitz gestellt worden. „Die Einzigen wirklich Geschädigten in diesem Fall sind die Kinder. Sie mussten mit ansehen, wie der Mutti eines ihrer Mitspieler Gewalt angetan wird.”

Zschäbitz musste sich nach dem Übergriff am Wochenende im Krankenhaus behandeln lassen und ist seit Montag krankgeschrieben. Auslöser der Auseinandersetzung war, dass Zschäbitz offenbar eine Frau der Halle verweisen wollte, die zuvor Schiedsrichter während des Turniers massiv beleidigt haben soll. Der Übergriff hatte sich nach dem Spiel um Platz drei zwischen dem SV Merkwitz und dem SV Mügeln-Ablaß zugetragen.