Premiere endet mit knapper Testspiel-Niederlage

Fußball. Etwas orientierungslos wirkten die Leipziger Kicker vom FC International bei ihrer Ankunft am Torgauer Hafenstadion. So, wie bei einem Auswärtsspiel in einem Stadion, das man zum ersten Mal betritt. Der kleine aber feine Unterschied: Die Männer vom Leipziger Oberligisten hatten Heimrecht. Denn weil der 2013 neu gegründete Klub in seiner eigentlichen Heimat keine Spielstätte für die anstehende Oberligasaison fand, machten sich die Messestädter auf die Suche nach einem neuen Stadion und wurden in Torgau fündig (TZ berichtete).



Zuletzt spielte Inter im Sportpark Machern, was aufgrund von Kapazitätsmangel wegen Bauarbeiten in dieser Saison nicht infrage kommt; trainiert wird dort jedoch weiterhin. Nun stand im Rahmen der Vorbereitung also das erste Testspiel auf neuem, heimischem Geläuf an. Nach Auswärtsauftritten bei Neu-Drittligist Carl Zeiss Jena (0:3) und dem VfB Auerbach aus der Regionalliga (2:0) kam mit Viktoria Berlin ein weiterer Viertligist nach Torgau. Ein Klassenunterschied war dieses Mal jedoch nicht zu spüren, auch wenn Inter am Ende im dritten Vorbereitungsspiel mit 0:1 die dritte Niederlage kassierte.



Den Treffer für die Berliner, die die letzte Saison auf Platz 4 abgeschlossen hatten, erzielte derweil kein Unbekannter. Karim Benyamina, in Dresden geborener Algerier (2 A-Länderspiele und mehr als 60 Spiele in der 2. Bundesliga, davon ein Großteil für Union Berlin), drückte einen Abstauber nach 52. Minuten zum Endstand über die Linie. Die Gelegenheit zum Tor war eine der wenigen Chancen, die sich die Berliner über die gesamte Spielzeit herausarbeiten konnten. Gerade nach dem Treffer ließ die ligahöhere Mannschaft die Zügel etwas schleifen und machten den Gastgeber somit stark, der mehrere gute Chancen auf den Ausgleich hatte, jedoch allesamt verpasste.



Auffällig über die 90 Minuten war darüber hinaus, dass beide Mannschaften mit einer reichlichen Portion Aggressivität für einen Testkick ausgestattet waren. So musste der südkoreanische Kapitän von Inter, Dongmin Kim, noch vor der Pause nach einem Pressschlag ausgewechselt werden. Es besteht der Verdacht auf einen Mittelfußbruch. Zahlreiche Rudelbildungen, in deren Zentrum immer wieder Leipzigs Neuzugang Ibrahim Camara –ein Cousin von RB-Spieler Naby Keita – stand, für mehrere kurze Unterbrechungen.



Inters Trainer Heiner Backhaus war nach dem Spiel gegenüber der Torgauer Zeitung „zwar zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, nicht aber mit dem Ergebnis.“ Drei Juniorenspieler hatte der 35-Jährige zum Ende des Spiels auf dem Feld. „Dazu muss man bedenken, dass wir ja auch noch in der Findungsphase sind.“ Viel sei vom Kader der abgelaufenen Saison nicht übriggeblieben, viele Probespieler hätten gespielt, ein Teil der Stammkräfte sei noch im Urlaub gewesen. „Und dann war das so ziemlich unser erstes Training mit dem Ball. In der Vorbereitung waren wir bisher fast nur laufen“, so Backhaus Unter anderem auch in einem Kurztrainingslager, bei dem sich das Team komplett von der Außenwelt abschottete und auf Handys oder andere Kommunikationsmittel komplett verzichtete.



Für das neue Umfeld hatte der Trainer ausschließlich wohlwollende Worte parat. „Mein Eindruck von Torgau ist wirklich top. Die Leute hier sind mit offenen Armen auf uns zugekommen, haben uns herzlich Willkommen geheißen – und das ist nicht selbstverständlich“, sagte Backhaus auf der vereinseigenen Facebook-Seite im Interview. „Das Ambiente hier ist wunderbar, das kennen unsere Jungs so auch nicht und wir sind froh, hier zu sein.“ 78 Zuschauer waren gekommen, um die Partie zu verfolgen.