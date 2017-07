Premiere im Torgauer Entenfang

Seit Monaten organisiert die 19-jährige Auszubildende bereits das Treffen, mit dessen Durchführung für sie ein großer Herzenswunsch in Erfüllung geht. Am Freitag geht es bereits los. Für diesen Tag ist die Anreise der auswärtigen Gäste geplant, denn es kann durchaus während des Treffens im Entenfang auch gecampt werden. Außerdem ist für den Freitag noch ein Teilemarkt sowie ein gemütliches, gemeinsames Abendessen angesetzt. Außerdem wird am Freitag wie auch am Samstag ein Fotograf anwesend sein, von welchem sich die Teilnehmer mit oder ohne ihr Fahrzeug ablichten lassen können.

So richtig los geht es dann am Samstag. Nach einem kollektiven Frühstück werden im Laufe des Tages verschiedenste Wettbewerbe durchgeführt, bei denen sich die Gäste aus Nah und Fern miteinander messen können. Für die kleinen Gäste ist ein buntes Programm organisiert. 13 Uhr findet dann das eigentliche Herzstück des Oldtimertreffens statt: die Ausfahrt. Es geht über Welsau und Neiden in Richtung Elsnig und von dort dann über Süptitz und Zinna wieder zurück nach Torgau.

Jeder darf mitfahren, egal mit welchem motorisierten Untersatz. Außerdem wird es auch am Samstag ab 9 Uhr den ganzen Tag einen Teilemarkt sowie eine Fahrzeugausstellung geben. Für den Sonntag ist dann kein Programm mehr angesetzt, hier erfolgt nach dem Frühstück direkt die Abreise. Stattfinden wird das 1. Torgauer Oldtimertreffen auf dem Gelände des Entenfangs, die Gaststätte „Entenfang“ wird für das leibliche Wohl aller Teilnehmer sorgen.