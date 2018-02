Pressefreiheit in Mügeln

Mügeln. Letzte Feinheiten an den Bildern und ein paar geübte Handgriffe, um diese schließlich perfekt ausgerichtet in die dafür vorgesehenen 20 Rahmen zu platzieren. 40 Karikaturen, die die „Pressefreiheit“ unter die Lupe nehmen, befinden sich seit Donnerstag letzter Woche in der Rathausgalarie Mügeln (erste Etage, Markt 1). Die Vernissage zur Ausstellung wurde am Sonntag abgehalten.



Der Künstler Gerd Tiedke hat von 1992 bis 2016 selbst als Lokalredakteur in Torgau gearbeitet. So bringt er viele eigene Erlebnisse in den Bildern zum Vorschein. Seine erste Zeichnung fertigte er in der 10. Klasse. Mit einem Piratengesicht, das er von einem T-Shirt seines Klassenkameraden abzeichnete, fing alles an. Später fand sich fast auf jedem Löschpapier der Schüler eine kleine Zeichnung von Gerd Tiedke.

In der Betriebszeitung „Klare Sicht“ des einstigen Flachglaskombinates Torgau veröffentlichte er erste Karikaturen. Später folgten weitere Veröffentlichungen in anderen Zeitschriften.



„So, wie ich damals gezeichnet habe, würde ich es heute nicht mehr machen. Damals nutzte ich den Bleistift. Mit dem Federhalter wurde alles nachgezeichnet. Es wirkte stocksteif. Mittlerweile benutze ich nur noch wasserfesten Fineliner und Aquarellstifte“, sagt der Torgauer. Seit Sommer 2017 sammelte der Künstler Ideen für diese Ausstellung. „Natürlich hatte ich auch schon eher ein paar Ideen im Kopf. Sobald ich diese hatte, war der Rest ein Kinderspiel. An einem Abend fertigte ich vier Zeichnungen und den Rest in einer Nacht. Das Wichtigste sind die Ideen.“ Für Tiedke ist es die zweite Ausstellung im Rathaus Mügeln. Seit 2016 ist er Mitglied im Kunst- und Kulturverein „Johann Kentmann“, der im Rathaus Mügeln nun die 35. Ausstellung präsentiert. Bis zum 4. Mai können die Karikaturen in Mügeln besichtigt werden.