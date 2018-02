Probleme bei der Anmeldung

Nordsachsen. Aktuell sind sieben Anmeldungen eingegangen. Darunter befinden folgende Vereine: die Synkopenmuffel, die Torgauer Gebietsverkehrswacht, Teichminze, das Torgauer Jugendteam, der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Torgau-Oschatz, der Kegel- und Sportverein Triestewitz sowie der Hort Rolandstifte.



Sollten sich weitere Vereine und Institutionen beworben haben, deren Anmeldung unter diesen sieben nicht aufgelistet ist, werden diese gebeten, ihre Angaben erneut an folgende E-Mail zu senden: Anett.Doberitzsch@Sparkasse-Leipzig.de. Außerdem sollten ebenfalls diejenigen, die sich in den kommenden Tagen noch bewerben, eine kurze Info an diese E-Mail-Adresse schicken. Falls deren Anmeldung nicht registriert wurde, werden sie noch einmal benachrichtigt.

Die Probleme bei der Bewerbung sind wahrscheinlich in der Größe der angehängten Dateien begründet. Diese sollte nicht mehr als 8 MB betragen.



Der Link zur Online-Bewerbung lautet http://wir-packens-an.tz-mediengruppe.de/. Jeder kann aber auch den Weg über die TZ-Internetseite wählen. Einfach bei den Top-Themen den Auftaktartikel zu der Aktion anklicken und ans Ende des Textes schauen.