Probleme bei der Einsatzbereitschaft

Schildau. Nach einer Gedenkminute für die vergangenen Jahr verstorbenen Kameraden Hans Winkler und Gerhard Hofmann wurde die Niederschrift der letzten Jahreshauptversammlung bestätigt. Anschließend verlas Wehrleiter Jens Burghardt seinem Rechenschaftsbericht. Unwetter würden immer öfter Einsätze erfordern. Eine Herausforderung sei dann die Erreichbarkeit der Rettungsleitstelle in Leipzig. „Hier wird immer öfter eine lokale Einsatzleitung erforderlich“, sagte Burghardt.

Im Jahre 2017 leisteten die Schildauer Kameraden 137 Einsatzstunden bei 19 Einsätzen. Diese gliedern sich in 16 Technische Hilfeleistungen und 3 Meldungen von Brandmeldeanlagen.



Was 2017 deutlich wurde, ist der Umstand, dass auch Schildau als freiwillige Feuerwehr immer größere Probleme bekommt, am Tag einsatzbereit zu sein, weil viele Kameraden auswärts arbeiten. Jene Problematik sei bei der Stadtwehrleitung und der Bürgermeisterin zur Sprache gebracht wurden und man habe sich bereits zu ersten Gesprächen getroffen. „Aber woher sollen die potentiellen Kameraden kommen, wenn es in Schildau kaum Betriebe gibt, die viele Angestellte haben?“ warf Burghardt die alles entscheidende Frage in den Raum.



In Sachen Ausbildung bräuchten sich die Schildauer nicht zu verstecken. Einen Dank hatte Burghardt für die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung übrig.

Gefreut hatte sich Burghardt unter anderem über ein Schreiben, in dem den Kameraden für deren Einsatz in der Silvesternacht 2016/17 gedankt wurde. Und ähnlich wie in Mockrehna schon lag zum Dank auch noch ein Gutschein bei, den die Kameraden bei der Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH einlösen können.