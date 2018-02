Probleme mit der geharzten Pille

Einen wichtigen Erfolg nahmen die Rolandstädter mit nach Hause. Gegen einen hochmotivierten Gastgeber – der in der Vorwoche immerhin den Ligakrösus vom HC Leipziger City souverän bezwang – konnten die Belgeraner dank einer tollen Abwehrarbeit mit einem famosen T. Ringsleben im Tor die Punkte einfahren. Die Hausherren lagen nicht ein einziges Mal in Führung, konnten nur in der Anfangsphase dreimal ausgleichen.

Die Belgeraner brauchten einige Zeit, um in die Partie zu finden. Vor allem der geharzte Ball machte ihnen schwer zu schaffen. Fangfehler und Fehlabspiele waren die Folge. Trotzdem lagen sie von Beginn an in Führung, da sie in der Deckung eine großartige Einstellung zeigten. Geschickt wurden die Lücken immer wieder zugestellt und dem Kreisspiel der Naunhofer keinen Platz gelassen. Viele Bälle wurden so leicht erobert und nach den zähen Anfangsminuten kamen sie besser ins Spiel hinein.

Nach dem 3:3-Ausgleich hatten die Rolandstädter ihren besten Lauf. Hinten eine „Betonmauer“, zudem einen T. Ringsleben, welcher fast alles hielt, und im Angriff trafen J. Brandt bzw. O. Schnelle nach Belieben. T. Kath auf der Mittelposition führte klug Regie und brachte die Mitspieler immer wieder in beste Wurfposition. Nach zehn Minuten führten sie mit 7:3 Toren. Und dieser 4-Tore-Vorsprung sollte der Garant für den Sieg sein. Bis zur Pause ließen die Rolandstädter nicht mehr viel anbrennen.

Die Halbzeitführung war kein Ruhekissen. Die Naunhofer kamen mit viel Schwung und Elan aus der Kabine und verkürzten auf 11:13 (33.). Doch die Gäste ließen sich nicht verunsichern und konterten durch Tore von Schnelle und Vogel auf 16:11 (38.). Aber die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen, nutzten jede Nachlässigkeit der Belgeraner und mit einem 3:0 Lauf waren sie drei Minuten später wieder in Reichweite (14:16).

Die Rolandstädter vergaben in der Mitte der zweiten Halbzeit zu viele Bälle leichtfertig beim Spielaufbau bzw. warfen den Tormann des BSC berühmt. Da sie aber in der eigenen Abwehr immer noch sehr gut arbeiteten, blieben sie in Führung. Außerdem hatten die Belgeraner ja noch ihren Tormann, der an diesem Spieltag über sich hinauswuchs. Seinen zahlreichen Paraden war es zu verdanken, dass seine Mannschaft in Front blieb. In den letzten fünf Minuten wurde es dann noch einmal so richtig hektisch und spannend. Belgern führte mit 22:18 und brauchte nur ruhig die Zeit runterspielen. Doch kleine Fehler im Spiel nach vorn nutzten die Naunhofer konsequent.

Beim 20:22 (58.) schien die Partie zu kippen, doch der Treffer von N. Richter und eine letzte unglaubliche Parade von T. Ringsleben sicherten den Sieg. Naunhof konnte zwar auf 22:23 noch einmal verkürzen, aber mehr ließen die Belgeraner nicht zu. Diese lagen sich nach Abpfiff jubelnd in den Armen

Belgern:

T. Ringsleben; J. Brandt (8), A. Haase, A. Weimann, J. Blüthgen, T. Kath (1), K. Haferkorn, N. Richter (1), P. Dauer, O. Schnelle (8), A. Vogel (5), P. Rosner, N. Illmer