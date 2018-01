Projekt Stromspeicher

Langenreichenbach. Am morgigen Donnerstag, 19.30 Uhr, will die Upside Group das Projekt im Clubraum des Heidelbachsaales der Öffentlichkeit vorstellen.

Der Ortschaftsrat Langenreichenbach hatte bereits Ende November über das Vorhaben diskutiert, sich nach Angabe von Ortsvorsteher Detlef Bölke allerdings noch nicht zu einer Zustimmung durchringen können.



Begründung: Aus den Unterlagen sei nicht hervorgegangen, welche gesundheitlichen Risiken mit der Anlage verbunden und welche Umweltgefahren in einem möglichen Havariefall zu befürchten seien. Nach Angabe der Upside Group (beziehungsweise der zugehörigen BES Langenreichenbach GmbH) war die Entscheidung für den Standort am Langenreichenbacher Umspannwerk in der Wildschützer Straße gemeinsam mit dem Netzbetreiber „Mitnetz Strom“ gefällt worden.



Im Bauantrag ist davon die Rede, dass die in Containern untergebrachten Akkumulatoren ausschließlich im Niederspannungsbereich von unter 1000 Volt arbeiten. Elektromagnetische Felder würden somit im Vergleich zum Umspannwerk selbst (Spannungen bis 110 000 Volt) nur eine untergeordnete Rolle spielen. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange sehe das Unternehmen nicht.