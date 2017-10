Prunk-Ausstellung im Schloss bleibt bis 2018

Ein halbes Jahr sollte die Ausstellung „Torgau. Residenz der Renaissance und Reformation“ ursprünglich im Albrechtsbau des Schlosses Hartenfels gezeigt werden. Nun gab das Landratsamt Nordsachsen bekannt, dass ihre Pforten noch bis Februar 2018 für Besucher geöffnet bleiben werden.

Grund für die außerplanmäßige Verlängerung ist der große Besucherandrang. Dieses Potenzial mit dem geplanten letzten Ausstellungstag am 31. Oktober zu verschenken, wäre aus Sicht der Kuratoren und Initiatoren der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ein Fehler.

Die insgesamt sechs Räume beherbergen immerhin über 80 Exponate und führen die Besucher durch die Zeit der kurfürstlichen Residenz, die gerade zur Zeit der Reformation Dreh- und Angelpunkt der sächsischen Geschichte war. Die Aspekte des höfischen Lebens bis hin zu den fürstlichen Hochzeiten der Jahre 1607 und 1627 werden interessierten Besuchern in den ersten drei Räumen detailliert nahe gebracht. Anschließend zeigt sich, unter welchen Umständen und Einflüssen kurfürstliche Repräsentation bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges stattfand und wie prunkvoll das Leben im Schloss wahrlich zelebriert wurde. Das besondere Highlight der Auswahl an Kunstgegenständen, Waffen und Kleidungsstücken ist allerdings ein beinahe unscheinbares: die sogenannte „Torgauer Apotheke“. Auch dieses filigrane Schatzkästchen ist noch bis zum 11. Februar des kommenden Jahres zu bewundern. Geöffnet ist dienstags bis sonntags jeweils 10 bis 18 Uhr, ab November bis 16 Uhr.