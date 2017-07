Publikum wurde zu großem Chor

Torgau. Strahlender Sonnenschein, strahlende Gesichter und der Schlosshofvon Hartenfels als perfekter Rahmen. Die sonntägliche Mittagsmusik im Rahmen der Internationalen Sächsischen Sängerakademie Schloss Hartenfels Torgau stieß auf ein großes Interesse und lockte Gäste aus Nah und Fern an. Sicher war aus auch das Thema „Volkslieder“, das seinen besonderen Reiz ausübte.



Schon vor dem Beginn wurden Textblätter im Publikum verteilt, um dann einen vielstimmigen Chor aus den Zuhörern zu formen. In seiner unnachahmlichen und gewinnenden Art gelang es Prof. Heiko Reintzsch gleich zu Beginn des Konzertes mit „Wenn alle Brünnlein fließen“ die Gäste zum Mitsingen zu animieren. Sogar ein mehrstimmiger Kanon erklang. Gemeinsam gesungen wurden außerdem die bekannten Volkslieder „Im schönsten Wiesengrunde“, „Kein schöner Land“ sowie „Die Gedanken sind frei“. Prof. Reintzsch erwies sich dabei stets als geschickter Chorleiter.



Viel Beifall gab es für die Auftritte von Teilnehmern der Sängerakademie, die beispielsweise bekannte Lieder oder Weisen aus ihren Heimatländern Finnland, Italien und Frankreich zu Gehör brachten.



Einzigster Wermutstropfen: Ein Mikrofon für den Pianisten bzw. für Prof. Reintzsch bei seiner Moderation oder als Chorleiter hätten sicherlich den Besuchern in den hinteren Reihen gut getan, die Verständlichkeit erhöht. Doch der guten Laune am Sonntag-Mittag tat dies keinen Abbruch. Begeistertet Zuhörer gab es auch bei den beiden Akademie-Konzerten am Wochenende. Der Liederabend am Samstag im Festsaal des Rathaues war ebenso gut besucht, wie das Opern-und Operettenkonzert mit dem Leipziger Sinfonieorchester im Plenarsaal des Schlosses unter Leitung von GMD Wolfgang Röger.