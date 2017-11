Quiz-Gewinner stehen fest

Beilrode. Roswitha Hienzsch aus Probsthain, Ramona Schügner aus Herzberg und Doreen Eichler aus Torgau haben eine Ostelbische Geschmackskiste im Wert von 50, 40 beziehungsweise im Wert von 30 Euro gewonnen. Sie zählen zu den mehr als 100 Besuchern, die bei der Messe an einem Quiz rund um die Verschwendung von Lebensmitteln teilgenommen hatten.



Der Verein Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen (CSB) ist Träger der Aktion „Lebensmittel sind wertvoll“ im Freistaat Sachsen unter der Schirmherrschaft des Sächsischen Staatsministers für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt. Die Aktion möchte jeden auf den Wert von Lebensmitteln und den verantwortungsvollen Umgang mit diesen hinweisen. Daher lenkte das CSB zusammen mit dem Verein Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum (SLK) und dem Verein Ostelbien an ihrem Gemeinschaftsstand bei der Messe mithilfe des Quiz die Aufmerksamkeit auf die Thematik.



Die Gewinner wurden am 1. November von Frank Kupfer, Schirmherr der 1. Messe „Trendwende Dorf“ und Mitglied des Landtages sowie Vorsitzender der CDU- Fraktion im Sächsischen Landtag, im Beisein von Peter Neunert, dem Geschäftsführer des CSB und des SLK, gezogen. Sie werden schriftlich über den Gewinn informiert.