Rückgang ist ein gutes Zeichen

Am gestrigen Tag wurde zum zweiten Mal in diesem Jahr die internationale Unternehmerbörse im Rathaus eröffnet. Der Torgauer Ost-West-Verein lud zur mittlerweile bereits 42. Auflage der Börse, und knapp 40 Unternehmen folgten diesem Ruf. Diese stammten sowohl aus Deutschland als auch aus Tschechien, Polen oder anderen osteuropäischen Ländern.

„Es geht uns hier darum, Begegungen im wirtschaftlichen Sinne zu stärken“, sagt Dr. Uwe Niedersen vom Ost-West-Verein. Er eröffnete die Börse und ist seit ihrer Gründung 1996 mit an Bord. Die Teilnehmerzahl in diesem Jahr habe sich im Vergleich zu den vorherigen Auflagen verkleinert, sagt er. Dies sei jedoch alles andere als ein schlechtes Zeichen. „Das zeigt uns, dass die Auftragslage der Firmen im Moment sehr gut ist. Wenn wenige Vertreter hier sind, dann bedeutet das, dass die Firmen so ausgelastet sind, dass sie niemanden zu uns schicken konnten.“

Und noch eine weitere Neuerung dieses Jahres hat Niedersen mitzuteilen: „Wir haben zum ersten Mal auch Firmen mit dabei, die Arbeitskräfteüberlassung betreiben und auf der Suche nach Fachkräften sind. Das ist natürlich eine gelungene Ergänzung.“ Ebenfalls zum ersten Mal bei der Unternehmerbörse mit dabei ist die Raussendorf Geräte- und Maschinenbau GmbH. Ihr Geschäftsführer, Hannes Stefan Hannenheim, ist durch einen Flyer auf die Börse aufmerksam geworden und sah sie als eine willkommene Abwechslung, sich auch in Westsachsen einmal vorzustellen.

„Wir sind hier, um unsere Geschäftsbeziehungen zu anderen Firmen zu stärken und damit unser Produktspektrum zu erweitern. Dabei spielt es für mich keine Rolle, ob eine Firma aus Deutschland, Polen oder Tschechien kommt, die heutige Infrastruktur erlaubt uns Handel über die Grenzen hinaus.“