Rückkehr nach mehr als 70 Jahren

Torgau. Seit gestern Nachmittag befindet sich das Gros der Teile des wertvollen Torgauer Alabaster-Altars wieder in der Schlosskapelle. Per Kleintransporter hatten André Zehrfeld und dessen Ehefrau Susanna Sbaraglia die insgesamt 20 Puzzlestücke aus ihrer Restauratorenwerkstatt in Dresden nach Torgau gebracht.



Heute soll begonnen werden, die Stücke, deren schwerstes Teil – die Predella (Foto) – immerhin 300 Kilogramm wiegt, zusammenzufügen. Seit November hatten die beiden Spezialisten an dem durch einen Brand arg gebeutelten Altar gewerkelt. Das Ergebnis ließ gestern Steffen Thieme vom Landratsamt staunen. Thieme und Architekt Michael Klose waren den Restauratoren beim Abladen der fragilen Steinkunst behilflich.



Und weil der Altar, der als solcher fortan nicht mehr genutzt wird, für die Stadtgeschichte eine derart große Bedeutung hat, kommen am 25. August, um 18.30 Uhr, noch einmal Restauratoren und Experten vom Landesamt für Denkmalpflege zu Wort. An die Festveranstaltung schließt sich um 20 Uhr im Rahmen des Orgelsommers ein Wandelkonzert mit Ekkehard Saretz an.