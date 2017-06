Rückpass zu … Enrico Ueberschär

… dank der starken Rückrunde, die das Team mit dem Kreispokalsieg gegen den SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna krönte. In zwölf Spielen kassierte Dahlen nur noch drei Niederlagen. Die vorletzte fiel aber beim Heim-0:6 gegen Spitzenreiter Süptitz heftig aus. Die TZ sprach mit dem 47-jährigen Fußballlehrer.



TZ: Wie schätzen Sie Ihre ersten Monate in Dahlen ein?

E. Ueberschär: In der Mannschaft steckt enorm viel Potenzial. Es gibt aber gewisse Sachen, die man gemeinsam, aber nur gemeinsam, nach oben pushen kann. Ansonsten sind wir auf keinem schlechten Weg, um in der nächsten Serie vielleicht sogar noch eine bessere Rolle zu spielen.



Nur drei Monate, nachdem Sie beim FC Grimma II aufgehört haben, gingen Sie nach Dahlen. Was war ausschlaggebend?

Steffen Erdmann hat mich kontaktiert, das ging ziemlich schnell. Ich hatte mir noch eine gewisse Bedenkzeit gegeben, aber wer mich kennt, der weiß, dass es ohne Fußball schlecht geht. Ich sage mal so: Die Anlage stellt was dar, die Aufgabe gibt was her, und man sieht jetzt in der Rückrunde, was möglich ist.



Bis zum Süptitz-0:6 war Dahlen das zweitbeste Rückrundenteam, dazu der Pokalsieg – wo haben Sie angesetzt?

Wir haben versucht, im Athletikbereich noch etwas zuzupacken. Dann ging vieles über das spielerische Moment. Die Viererkette haben wir erst zur Rückrunde eintrainiert. Da sind wir immer noch dabei, das kann in der kurzen Zeit nicht optimal funktionieren. Ich denke, es ist noch eine Menge Luft nach oben.



Woran muss noch gearbeitet werden?

Die Trainingsbeteiligung muss sich verbessern. Wir verdienen durch die Arbeit unser Geld, aber ich muss selbst in der Kreisoberliga versuchen, zweimal in der Woche zu trainieren, in der Vorbereitung vielleicht sogar dreimal. Außerdem müssen wir daran arbeiten, das spielerische Moment immer einbringen zu können.



Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Wir wollen uns nächstes Jahr in der Tabelle verbessern und nicht vom Aufstieg reden. Wir wollen uns oben festbeißen. Manchmal gibt es dann einen Push. Jetzt kommen die drei Torgauer runter (Anm. d. Red.: möglicher Abstieg von Hartenfels Torgau, Elbaue Torgau und Schildau), da ist dann ja auch eine gewisse Stimmung in der Liga.



Klaus Biedermann, einst Dahlener Spieler und Trainer, sagte nach dem Pokalsieg zur TZ: „Respekt! Ich hoffe nur, dass sie den Trainer halten können. Ein absoluter Toptrainer!“ Freuen Sie sich darüber?

Natürlich, da kann ich mich nur bedanken, zumal er Riesenerfahrung besitzt. Wir haben sicher fußballerisch die selben Ansätze, und ich denke, wenn wir in Dahlen alle gemeinsam den nächsten Schritt gehen, dann ist hier noch eine Menge möglich.