Rückpass zu ... Sören Wachsmann

Fussball. Den Torgauer Fußballfans missfällt, dass die Heimspiele von Oberligist FC International Leipzig im Torgauer Hafenstadion und des Landesklassisten SC Hartenfels Torgau 04 im benachbarten Hartenfelsstadion fast zeitgleich ausgetragen werden. So erst vor 14 Tagen und nun auch wieder an diesem Wochenende. Die TZ griff die Problematik auf und sprach mit Hartenfels-Vereinschef Sören Wachsmann.



TZ: Leser der TZ-Sportseite stellen beim Studieren der Vorschau die Termine nebst Anstoßzeiten von FC International und SC Hartenfels 04 in Frage und vermuten einen Druckfehler!?

S. Wachsmann: Ja, es ist so. Es gibt eine zeitliche Überschneidung der beiden Spiele. Wir sind ebenso wie unsere Anhänger von der Heim-Spielstätte des FC International kurz vor Saisonbeginn überrascht worden. Wir hatten eigentlich vor, dass wir selber öfters im Hafenstadion spielen wollten.



Warum keine Spielverlegung?

Eine generelle Verlegung war nicht mehr möglich, da die Rahmenspielpläne bereits veröffentlicht waren. Hinzu kommt, dass Spieler unserer Mannschaft, die im Schichtdienst tätig sind, bereits mit ihren Arbeitgebern hinsichtlich der Heimspiele Vereinbarungen getroffen haben. Und dann muss man auch bedenken: Verlegungen sind auch immer kostenpflichtig!



Doch die Dopplung kostet doch den Hartenfelsern etliche Zuschauer.

Gehen denn so viele Hartenfels-Fußballfans zum FC Inter?



Die Gesamt-Zuschauerzahl bewegt sich zwischen 130 bis 200 Zuschauer.

So viele? Na ja, dann gehen uns leider einige Zuschauer verloren.



Sollen auch zukünftig die Heimspiele von FC Inter und SC Hartenfels 04, so es die Spielansetzungen vorsehen, am gleichen Tag mit nur wenig Zeitversetzung ausgetragen werden?

Das eine Spielverlegung nicht so einfach möglich ist und mit Geld verbunden ist, hatte ich ja eingangs geschildert. Darüber hinaus müssen zum einen unsere Gegner der Spielverlegung zustimmen und zum anderen haben wir mit dem JFV Union vier Nachwuchs-Großfeldteams, deren Spiele auch berücksichtigt werden müssen. Eine zeitliche Versetzung kann im Moment nur von International vorgenommen werden, da in deren Heimspielstätte Flutlicht zur Verfügung steht. Sicher würden wir uns mehr Zuschauer wünschen, hoffen auch dass unsere Anhänger lieber zu uns in das Stadion kommen. In der Rückrunde versuchen wir Überschneidungen zu vermeiden.