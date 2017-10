Rückpass zu Andreas Heinrich

TZ: Sind die 147 Damen und Herren Schiedsrichter für die Absicherung des Spielbetriebes im Verband ausreichend?

A. Heinrich: Ich will es mal so sagen: Wenn sie alle verfügbar und einsetzbar sind, dann reicht die Anzahl. Doch durch Arbeit, Urlaub, Krankheit, aus privaten Gründen und auch aus dem Grund, dass einige an den Wochenenden selbst noch aktiv Fußball spielen, sind zumeist nur 50 Prozent im Einsatz. Und da langt es dann mitunter nicht, da fehlen uns dann die Leute.

Wo liegt der Nordsächsische Fußballverband mit dieser Anzahl im Ranking des Sächsischen Fußballverbandes?

Nicht vorn. Ich denke so in der Mitte, wenn nicht sogar im oberen Drittel. Wir sind flächenmäßig ein weitgestreckter Landkreis und Verband, der dünn besiedelt ist. Doch hier in Sachsen haben die Kreisverbände nicht so die große Not, wie in einzelnen Verbänden in Sachsen-Anhalt, wo der eine oder andere Kreisverband gerade einmal 80 Schiedsrichter hat. Da hilft unser Verband nebenan öfters mal aus.

Gibt es Vereine im NFV, die ihr Schiedsrichter-Soll 2017/2018 nicht erfüllt haben?

Ja, wie bespielsweise der SV Süptitz, LSV Schirmenitz, die SG Zschortau oder aber der JFV Union Torgau, um nur ein paar zu nennen.

Wie wird mit denen verfahren?

Geldstrafe oder aber Punktabzüge.

Und gute Beispiele?

Beispielsweise der SV Merkwitz oder der FC Eilenburg.