Rückpass zu Dieter Eilts

Fußball. Im Oktober 2018 wird die Werder Fußballschule beim FSV Beilrode gastieren. Drei Tage lang ist dazu ein Trainer-Team von der Weser in Ostelbien, um den fußballbegeisterten Nachwuchs ein wenig weiter nach vorne zu bringen. Leiter der Fußballschule des SV Werder ist Dieter Eilts. Die Bremer Legende war am Dienstag in Beilrode, um das Konzept vorzustellen. Am Tag darauf erreichte ihn die TZ bereits wieder im Weserstadion zur „Nachbesprechung“.

TZ: Herr Eilts, Sie touren mit der Werder Fußballschule seit 2012 durch kleinere Vereine, konnten diesbezüglich schon viele Eindrücke der Jugendabteilungen sammeln. Was sagen Sie zu Beilrode?

D. Eilts: Ich habe einen sehr guten Eindruck bekommen. Ronny Täsch als Nachwuchsleiter macht einen guten Job für den Verein. Die Vorfreude dort ist bereits groß. Es wird sicher eine gute Sache.

Fußballschulen gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Gleich nebenan in Torgau sind im nächsten Sommer zum Beispiel die Kollegen von Real Madrid. Was machen die Bremer anders?

Das kann ich nicht sagen. Ich habe keinen Vergleich, weil ich nicht weiß, was die anderen machen.

Dann anders gefragt: Was macht die Bremer Fußballschule besonders gut?

Wir trainieren in homogenen, altersgerechten Gruppen, die während des Camps feste Trainer haben. Auch die Vereinstrainer werden in das Programm eingebunden. Für sie ist es dann sozusagen gleich noch eine interne Fortbildung. Außerdem haben wir, angelehnt an das des DFB, ein eigenes Camp-Abzeichen entwickelt.

Steht dahinter der Leistungsgedanke?

Nein, absolut nicht. Wie sehen uns eher im Breitensport. Wir wollen die teilnehmenden Kinder natürlich fördern. Es geht aber vor allem auch um die Begeisterung und die Freude am Fußball. Es kann auch jeder, der ins Altersraster passt, teilnehmen. Auch dann, wenn er vorher noch nie in einem Verein gespielt hat.

Beilrode, der Abschluss der 2018er Camp-Tour, ist in jenem Jahr auch gleichzeitig die am weitesten entfernte Station. Auch ansonsten gibt es nur zwei weitere

Stationen in Ostdeutschland. Woran liegt das?

In Süddeutschland gibt es gar kein Camp. Der Schwerpunkt liegt schon rund um Bremen, einfach weil da das Interesse am größten ist. Ansonsten sind wir bloß noch einmal im Jahr im Zillertal in Österreich, weil wir dorthin den Profis ins Trainingslager hinterher reisen.

Stichwort Profis: Wirkt sich die aktuell kritische Lage in irgendeiner Form auf Ihre Arbeit oder die Nachfrage an den Camps aus?

Nein, in keiner Weise.

Sind es eigentlich bloß kleine Werder-Fans, die an den Camps teilnehmen, oder kommt es auch mal vor, dass da einer vom HSV oder Bayern dazwischenrutscht.

Wie sind da Ihre Erfahrungen? Gibt es da Probleme?

Natürlich sind auch Fans von anderen Bundesligisten bei den Camps. Aber das spielt für uns keine Rolle. Ausgeprägte Rivalitäten gibt es in der Altersgruppe nicht. Und wenn das Training losgeht, tauscht jeder das Trikot, in dem er gekommen ist, gegen den Kleidungssatz von unserem Camp, und spätestens damit ist dann alles gegessen.

Wir hatten vorhin schon mal über die Trainer gesprochen. Wie groß ist der Stab, mit dem Ihre Fußballschule anreist?

Wir sind vier hauptamtlich beschäftigte Trainer, die zu den Camps reisen. Dazu kommen dann immer ein paar Praktikanten, die Sportstudenten oder Trainer in Ausbildung sind.

Sind Sie selbst auch dabei?

In der Regel versuche ich schon, immer dabei zu sein. Aber garantieren lässt sich das nicht. Es kann immer mal was dazwischen kommen.

Können die Kids von heute überhaupt noch etwas mit ihrem Namen und dem Gesicht etwas anfangen?

Anfangs nicht unbedingt. Aber ihre Eltern wissen mich dann meistens schon noch einzuordnen. Und das überträgt sich dann natürlich auch auf die Kinder.