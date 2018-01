Rückpass zu Oliver Göttert

TZ: Was genau erwartet die Teilnehmer in diesen vier Wochen?

Oliver Göttert: In diesen vier Wochen erwartet die Teilnehmer ein kleiner Einblick in eine gesunde Lebensweise. Wir unterstützen unsere Gäste mit modernsten Trainingsmethoden und den geprüften INJOY Programmen dabei, ihrem Trainingsziel einen Schritt näher zu kommen.

Wird es vorab eine Beratung mit den Teilnehmern geben?

Vor dem ersten Training wird eine detaillierte Beratung durchgeführt, welche die individuellen Trainingsziele erörtert. Im Anschluss dran wird von unseren Fachtrainern und Physiotherapeuten ein gezielter Trainingsplan erstellt.

Wie lautet die Philosophie des Injoy-Teams? Worauf legen Sie trainingstechnisch besonderen Wert?

Wir stehen für bestens ausgebildete Fachtrainer und Physiotherapeuten, die in einem unverwechselbarem Ambiente und unter der Zuhilfenahme modernster Trainingsgeräte eine bestmögliche Betreuung garantieren. Dies ist aus unserer Sicht der Schlüssel zum erreichen der jeweiligen Trainingsziele.

Was können die Teilnehmer im Injoy alles nutzen?

Die Teilnehmer der Aktion können an sieben Tagen pro Woche unsere Anlage nutzen. Von gezieltem Herz-Kreislauf-Training für mehr Ausdauer über das Training im elektronisch gesteuerten Trainingszirkel zum Kraftaufbau bis hin zu dem speziellen Muskellängentraining im Fle.xx Zirkel für mehr Beweglichkeit lassen sich angepasste Trainingspläne für jeden Gast erstellen. Auch die Teilnahme an unseren Angeboten aus dem vielseitigen Kursbereich ist möglich. Hierzu zählen Klassiker wie Wirbelsäulengymnastik, Zumba, Yoga oder Bodypump.

Was gibt es für Möglichkeiten, wenn die Teilnehmer auch später weiterhin das Injoy besuchen möchten?

Ein weiterführendes Training ist immer möglich. Wir bieten vielseitige Lösungen für unsere Gäste an und sind uns sicher, dass für jeden etwas dabei ist.