Rückrundenstart erfolgt nur zur Hälfte

Fussball. Also gab es Spielabsagen und Verlegungen von Spielen der 14. Spielrunde in das Jahr 2018.



Der LSV Mörtitz konnte seine Tabellenführung behaupten, weil die Mörtitzer ihr Spiel gegen Strelln/Schöna-Röcknitz siegreich gestalten konnten. Meisterschaftsmitkonkurrent Zschortau hatte wegen schlechter Platzverhältnisse unverhofft spielfrei. Mörtitz schenkte den Strellnern innerhalb von 13 Spielminuten drei Treffer ein und der Sieg war quasi perfekt. Für die Spielgemeinschaft, die kurz vor Spielschluss noch einen Treffer setzen konnte, war dieses Endergebnis im Vergleich zu dem der Vorwoche noch erträglich.



Der SV Roland Belgern gewinnt mit starken Kampfeswillen knapp aber verdient. Dass es kein 7:0, wie in der Hinrunde für Belgern werden würde, war nach der zeitigen Führung der Oschatzer klar. Aber die Belgeraner warfen ihren Kampfgeist in den Ring und nutzten ihre Torchancen gekonnt. Das brachte nicht nur den Ausgleich sondern auch die Führung. Aber Oschatz gab nicht auf, erneut war es Erdmann, der sein Team mit dem Ausgleichstreffer im Spiel hielt. In der verbleibenden Spielzeit ging es spannend zu, denn beide suchten die Entscheidung und drangen auf den Siegtreffer. Dieser kam auch, durch den Sekunden zuvor eingewechselten Kentsch. Freude im Belgeraner Lager nach dem Schlusspfiff und Niedergeschlagenheit beim FSV Oschatz.



Der FSV Glesien, das Schlusslicht der Kreisligatabelle, hätte gern die drei Punkte zu Hause behalten, denn die Wölkauer waren durchaus schlagbar. Aber der Wunschtraum der Gastgeber platzte innerhalb von drei Minuten. Ein Doppelschlag brachte die Vorentscheidung und eine Niederlage bahnte sich an. Diese war dann auch perfekt, als die Wölkauer ihren dritten Treffer ins Glesiener Netz setzten.



FSV Glesien – SV Wölkau 0:3 (0:2)

TF: 0:1 Seeberger (24.), 0:2/0:3 Apitzsch (27./72.), GK: 5 x Glesien, 1 x Wölkau; SR: Taychert (Laußig); ZS: 31

LSV Mörtitz - SpG Strelln/Schöna-Röck. 3:1 (2:0)

Strelln/DSchöna-Röcknitz: Jankowsky, Richter, Fromm (77. Köhler), Hess, Lipper, Schöne, Mielich, Wilk (67. Brunzlow), Jehnich, Gaebel (50. Leipnitz), Voigtländer; TF: 1:0 Hartsch (40.), 2:0 Fichtner (43.), 3:0 Rohrbach (53.), 3:1 Voigtländer (84.); GK: 1 x Mörtitz, 3 x Strelln; SR: Forstner (Dommitzsch); ZS: 20

SV Roland Belgern – FSV Oschatz 3:2 (1:1)

Belgern: Straube, Merzsch, Ender (46. Nase), Langrock, Wolter, Zscheile (46. Näke), Fiedler (70. Kentsch), Schneider; Seidel, Werner, Tränkner; Oschatz: Ferl, Kattner, Reichert, Naumann (83. EL Karkab), Krause, Erdmann, Pöhlmann, Baranowski (75. Mandel); Schmidt, Kretzschmar; TF: 0:1 Erdmann (12.), 1:1 Langrock (29.), 2:1 Werner (46.), 2:2 Erdmann (54.), 3:2 Kentsch (72.); GK: 2 x Belgern, 3 x Oschatz; SR: Galesic (Wermsdorf); ZS: 55

Schenkenberg II – SG Zschortauabgesagt

TSV Rackwitz – SpG Delitzsch II/Sprödaabgesagt

SV Naundorf – SV GW Selbenabgesagt

spielfrei: Traktor Naundorf