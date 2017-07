Radfahrerkirche Weßnig: Fest rund um das Fahrrad

Am morgigen Sonntag veranstalten die Kirchgemeinde Weßnig des Kirchenspiel Belgern und der Förderverein 1. Deutsche Radfahrerkirche Weßnig gemeinsam mit Mitstreitern das diesjährige Fest des Rades, zu dem sie alle Interessierten und Radfahrer aus der Region einladen. Die TZ unterhielt sich mit Margot Weiß (74) über das Fest.

TZ: Wann startet das diesjährige Radfahrerfest?

M. Weiß: Um 12 Uhr am Landgasthof „Zur Elbaue Weßnig“, wo es ein tolles Imbissangebot gibt. Um 13 Uhr starten dann die verschiedenen Angebote.

Auch am Gasthof?

Das Radfahrerfest wird dann auf dem Gelände der Radfahrerkirche veranstaltet. Wir haben ausreichend Sitzmöglichkeiten und Tische, sodass es sicherlich gemütlich wird.

Was können die Besucher erwarten?

Ein tolles, umfangreiches Angebot. Der BUND betreibt einen sogenannten Büchertisch, eine Tombola und einen Trödeltisch. Die BUND-Mitglieder geben den Besuchern gern Aufklärung zur Natur und zum Umweltschutz in unserer Region. Zudem werden Mitglieder der Rad AG aus Torgau erwartet und besuchen Mitglieder des Melpitzer Radfahrervereins das Fest. Sie reisen, wie ich weiß, mit dem Fahrrad an. Herr Lehmann aus Bennewitz stellt in der Kirche einige seiner alten Fahrräder zur Schau. Die Verkehrswacht ist am Start. Und Lysander Pötzsch vom Verein der Mitteldeutschen Kirchenstraße stellt seinen Verein und dessen Anliegen vor.

Gibt es wieder die bei den Besuchern beliebte Kaffeerunde?

Ja, na klar reichen wir wieder Kaffee und Kuchen.

Der Abschluss des Festes ist ja in diesem Jahr ein besonderer.

Ja. Den Abschluss des Festes bildet der Gottesdienst um 16 Uhr mit Superintendent Mathias Imbusch.