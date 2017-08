Ramelow und Beer auf rotem Sofa

Am kommenden Donnerstag, wird Bodo Ramelow nach 2015 erneut in Torgau erwartet.

Torgau. Am kommenden Donnerstag, wird Bodo Ramelow nach 2015 erneut in Torgau erwartet. Auf Einladung von der Bundestags-Direktkandidatin Susanna Karawanskij (DIE LINKE) wird sich der Thüringer Ministerpräsident ein Bild von Torgau als Reformations- und Begegnungsstadt machen. Einem Besuch des Brückenkopfes, dem Denkmal der Begegnung und der Sonderausstellung des Museums „Worte & Musik“ folgt ein Treffen mit den Initiatoren des in Gründung befindlichen Dachverbandes deutscher Jugendparlamente.



Um 17.30 Uhr beginnt im „Café im Schloss“ eine öffentliche Diskussion mit dem ehemaligen Torgauer Pfarrer Hans Christian Beer, den es mittlerweile nach Eisenach verschlagen hat. Moderiert durch Susanna Karawanskij soll es auf dem roten Sofa unter anderem um die Frage gehen, was politisch getan werden muss, um gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Ost und West zu schaffen. Besucher können gerne mitdiskutieren.