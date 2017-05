Randalierer in SB-Zone

Am Dienstagabend riefen Passanten der Eilenburger Straße in Torgau bei der Polizei an und teilten mit, dass jemand in der Automatenzone einer Bankfilliale randalieren wu¨rde.

Als die Polizisten eintrafen, sahen sie eine zerschlagene Bierflasche neben den Automaten und mehrere umhergeworfene Gegensta¨nde. Daneben stand ein polizei- bekannter Obdachloser, der offensichtlich stark alkoholisiert war.

Er wurde des Hauses verwiesen. Gegen den 32-Ja¨hrigen wurden Verfahren wegen Sachbescha¨digung und Hausfriedensbruch ero¨ffnet.