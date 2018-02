Ranzenparty lockt mit neuen Modellen und satten Rabatten

Torgau. Über dieses, vor allem für Leser Club-Karten-Besitzer, besondere Ereignis sprach die TZ mit dem Leiter des Büromarkts, Sebastian Georgi.



TZ: Zwar gab es die Ranzenparty in den Jahren zuvor schon diverse Male, erklären Sie doch bitte trotzdem noch einmal, worum es dich dabei handelt:

S. Georgi: Am Samstag, den 24. Februar, von 9 bis 14 Uhr werden bei uns hier im Büromarkt alle neuen Ranzenmodelle der Firmen McNeil und Step by Step präsentiert. Hierfür steht nicht nur unser geschultes Fachpersonal den Kunden Rede und Antwort, auch die Physiotherapeutin Katja Schwürz von Injoy ist mit dabei und gibt Tipps für die Auswahl des richtigen Ranzens. Doch nicht nur die neuesten Schulranzen werden wir an diesem Tag vorstellen, wir bekommen außerdem Besuch von einer Vertreterin der Firma Roth, welche die neuesten Zuckertüten-Modelle mit im Gepäck hat.



Gibt es denn bei den Ranzen irgendein ganz besonderes Modell, welches dieses Jahr zum allerersten Mal mit dabei ist?

Ja, und zwar der „Space“ von der Firma Step by Step. Dieses komplett neue Ranzen-Modell besitzt zwar ein sehr schlankes und kompaktes Design, steht den anderen Ranzen allerdings in Sachen Volumen in nichts nach.



Und man kann dann sämtliche Ranzen und Zuckertüten direkt käuflich erwerben?

Ja, natürlich. Das Besondere an diesem Tag ist, dass es für alle TZ-LeserClub-Karten-Besitzer 15 Prozent Rabatt auf alle Zuckertüten und Ranzen gibt, für alle ohne Karte nur 10 Prozent. Außerdem wird Torgi-Bär noch mit von der Partie sein, wir backen für die Gäste leckere Muffins und die ABC-Lernfüller-Strecke ist auch wieder mit dabei.