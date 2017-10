Auf dem Gelände einer Holzverarbeitungsfirma brannte es am Donnerstag gegen 19.10 Uhr in einer der Werkshallen.

Torgau. Der Rauchabzug an der Brennstempelanlage fing Feuer, so dass Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Torgau und Melpitz zu Löschmaßnahmen ausrücken mussten. Wie hoch die Schäden an der technischen Anlage sind, ist bislang unbekannt. Erste Ermittlungen ergaben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt Auslöser des Brandes war.