Torgau. Am kommenden Wochenende wird’s im Entenfang höllisch heiß: „In Flammen“-Kapitain Thomas Richter steuert den Metal-Dampfer erneut durch die harte Brandung. Für genügend Vortrieb sorgen 39 Bands, die vom morgigen Donnerstag an bis Samstag das Festivalgelände in eine riesige Partymeile verwandeln werden.

Torgau. Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird am späten Nachmittag des 6. September 2017 in die Große Kreisstadt Torgau kommen.

Torgau. Am vergangenen Wochenende öffnete im Hahnemannhaus die neue Dauerausstellung „Kentmann in Torgau“ ihre Pforten für Besucher. Das SWB traf im Vorfeld den Vorsitzenden des Familienverbandes Dr. Konrad Kentmann, der eigens zur Eröffnung aus Hamburg angereist war und im Gespräch die Generationen-Brücke vom Universalgenie Johannes Kentmann zur heutigen Familie Kentmann zu schlagen versuchte.

Wenn es in Torgau und Umgebung um sportliche Aktivitäten, um die persönliche Fitness und vielfältigste Formen der Gesunderhaltung bis hin zur Bewegung in der Natur geht, dann sind das Radhaus Höcke und Intersport Höcke genau die richtige Adresse.

Torgau/Krakau. Wenn in diesen Tagen in Krakau die UNESCO über die Vergabe der Welterbetitel berät, wird ein Ort ganz gewiss keine Rolle spielen: Torgau mit seinem Schloss und der Schlosskapelle.

Aus dem Dunklen trat eine männliche Person am Montag gegen 22.30 Uhr auf die Dommitzscher Straße. Ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Laguna befuhr die diese in Richtung Zinnaer Kreuzung.

Sport- und Vereinsfest Klitzschen stand in diesem Jahr im Zeichen von 50 Jahren organisierten Fußballs in Klitzschen

– Langenreichenbacher Schalmeien waren beim Internationalen Turnfest in Berlin dabei.

– „Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde“ läuft gerade in den Kinos. TZ verlost drei Fanpakete.

– Der Arzberger Heimatverein lädt am 15. Juli zum Trödelmarkt in die alte Schule.

WE-Tipps: Vereinssportfest in Blumberg, Kinder- und Sportfest in Klitzschen, Seidenraupenpokal in Mahitzschen