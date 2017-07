Reges Treiben auf PEP-Baustelle

Torgau. Zum Bauverlauf am Außenring liegen von Seiten des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) mehr Informationen vor, als die TZ noch am Dienstag dieser Woche berichtete.

Inzwischen ist der Asphalt zwischen HEM und Aral entfernt worden und am PEP-Knoten wurden Leitungen für Versorgungsunternehmen verlegt. Zwischen Knoten Gewerbering und Aral-Tankstelle ist zudem der Untergrund für den Straßenbau hergerichtet worden und am PEP-Knoten entstand der neue südliche Fahrbahnteiler. Eine teilweise Erneuerung der Fahrbahnteiler am PEP-Knoten Warschauer Straße und an der PEP-Zufahrt gab es auch.

Außerdem sind vom PEP-Knoten bis zur Straßenmeisterei Borde, Entwässerungsrinnen und Straßenabläufe gesetzt worden – der gleiche Bereich ist zudem inklusive PEP-Knoten bereits mit einer ersten Asphaltschicht überzogen. Stellung nahm das LaSuV auch zur Frage, warum die PEP-Kreuzung nicht gleich zum Kreisverkehr umgebaut wird: Es handele sich nicht um einen Ausbau/Umbau/Neubau auf der B 183, sondern eine Fahrbahnerneuerung im Bestand.