Regionale Wirtschaft liefert Beweis für Zukunftsfähigkeit

Torgau. Rund 40 Unternehmen, Vereine und Institutionen liefern darin den beeindruckenden Beweis, dass auch im ländlichen Raum zukunftsträchtige Wirtschaft ihren Platz hat. Anwesende Firmenvertreter und Politiker zeigten sich begeistert von dem Produkt, das die TZ-Leser in den kommenden Tagen in ihren Händen halten werden. Zum Programm des gestrigen Abends gehörte auch ein Wirtschaftsforum, in dem sich Prof. Dr. habil. Andreas Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle Leipzig vielen Fragen zu dem Thema der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region stellte.