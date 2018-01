Reifenhändler Klepatz zieht vor Gericht

Torgau. Der Unternehmer gibt in der TZ Auskunft über den aktuellen Stand.



Herr Klepatz, was gibt es Neues in Ihrem Fall?

Dietmar Kleptatz: Leider nicht sehr viel. Im Prinzip hat sich nichts geändert. Der Landkreis besteht auch nach mehreren Schriftwechseln weiterhin auf seinen Anspruch auf die öffentliche Nutzung meines Landes und den entsprechenden Grunderwerb zu ortsüblichen Preisen. Zwischen Weihnachten und Neujahr bekam ich den letzten Brief, in dem steht, dass sich an dieser Auffassung nichts ändern wird und ich mir doch einen Anwalt suchen solle, wenn ich damit nicht zufrieden bin.



Werden Sie das tun?

Auf jeden Fall, wir bereiten uns jetzt darauf vor, demnächst geht es vor Gericht. Ich hatte bereits drei Strafanzeigen in Leipzig und Dresden gestellt, aber die wurden allesamt ohne großartige Begründung abgelehnt. Und so funktioniert es auch beim Landkreis. Die nehmen einfach keine Stellung zu meinen Anmerkungen. Es wird einfach negiert, dass diese Fläche mein Eigentum ist. Aber so geht es nicht. Deswegen nehme ich mir jetzt einen Anwalt.



Sie standen zuletzt auch in einem Konflikt mit Marian Wendt, der bei der Polizei angerufen hatte, worauf hin Ihre Gehwegsperre beräumt wurde. Gab es da nach dem Hin und Her in der Zeitung noch eine Aussprache?

Nein, auch die gab es nicht. Seine Unwahrheiten stehen weiter im Raum. Um das noch mal ein für alle Male zu klären: Gegen mich wurde weder vonseiten der Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet noch hat selbige mich angezeigt. Diese Behauptungen sind absurd. Ich selbst habe wegen des Eingriffs in mein Eigentum, nach der Beräumung der Absperrung, bei der Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Nicht, um einem der dienstlich handelnden Polizisten zu schaden, sondern allein um darauf aufmerksam zu machen, dass hier am Wahlsonntag Unrecht geschehen ist.

Eine kurze Übersicht über den Fall Klepatz:

Im September 2016 trat der Reifenhändler Dietmar Klepatz das erste Mal in die Medien. Nach 25 Jahren wollte er 40 Quadratmeter seines Grundstückes zurück, die damals für den Ausbau der Kreuzung verwendet wurden.

Knapp neun Monate später, im Juni 2017 , versuchte Klepatz, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zur Kasse zu bitten, nachdem er auf dessen Anweisung sein Hinweisschild abreißen musste.

Dann, im September 2017 , machte Klepatz ernst und sperrte den Rad- und Fußweg vor seinem Grundstück kurzerhand auf eigene Fast ab.

Diese Absperrungen wurden von Polizeibeamten entfernt, was Klepatz dann eine Woche später dazu veranlasste, Strafanzeige gegen Unbekannt zu stellen.

Im Dezember bekam die ganze Sache dann noch eine politische Note, als sich Marian Wendt in die Geschichte einmischte. Klepatz klagte den CDU-Politiker in einem Leserbrief an, ihn bei der Polizei angezeigt zu haben.

Ein paar Tage später wies Wendt diese Aussage zurück und betitelte sie als Lüge.