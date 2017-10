Regentropfen fallen auf die ausgestellten Äpfel. Holger Reinboth blickt nach oben, zieht die Stirn angesichts des bedeckten grauen Himmels kraus und schiebt die Kapuze seiner Regenjacke über die Schirmmütze: „Gestern schien die Sonne, ausgerechnet heute regnet es, aber vielleicht wird es noch etwas besser“, hofft er. Um 10 Uhr hatte er als Arzberger Bürgermeister den 4. Ostelbischen Apfeltag rund um den altertümlichen Bauernhof im Ortsteil Kathewitz eröffnet. Diesen veranstaltet die Gemeinde Arzberg in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz, dem Ostelbienverein, dem Ostelbischen Mehrgenerationenhaus – und natürlich mit dem zwölfköpfigen Kathewitzer Backteam um Erich Niejaki. Gerade wird bereits zum dritten Mal leckerer hausgebackener Blechkuchen von Volkmar Werner aufgeschnitten. Und: Wer mag, kann auch den ersten Stollen des Jahres kosten, ebenfalls im mehr als 80 Jahre alten Holzback-

ofen gebacken. Die Züllsdorfer Musikanten spielen. Es duftet nach Gegrilltem – und natürlich auch nach Äpfeln – vor allem am Stand des Pomologen Roland Lebe vom Bundessortenamt Wurzen. Er hat gut zu tun. Viele Gäste haben Äpfel im Gepäck, von Bäumen, deren Sortennamen sie nicht genau, oder gar nicht wissen.

Die kleine Klara interessiert sich nicht dafür, wie der knallig rote Apfel heißt. Sie führt ihn zum Mund, und Sekunden später fehlt ein Stück davon. „Jawohl, so ist es richtig, reinbeißen und schmecken lassen“, kommentiert Oma Annette Jahn. Frisch gemosteten Apfelsaft gibt es leider nicht, was sehr bedauert wird: „Die Mobile Mosterei aus dem Erzgebirge ist leider nicht gekommen. Es gab zu wenige Anmeldungen, das war kein allzu gutes Apfeljahr“, weiß Cordula Volkmer. Gemeinsam mit Nicole Sieck und Helmut Wache betreut sie den Stand des Landschaftspflegeverbandes. Dass sich die Besucher zunehmend für die heimatliche Natur interessieren, freut das Team außerordentlich.

Cordula Volkmer hat zudem gleich mehrere Äpfel zum Bestimmen mitgebracht: „Das sind alte Sorten von einer Obstallee bei Elsnig. Manche sind so gut, dass wir die unbedingt nachpflanzen wollen“, bekräftigt sie – und lässt sich voll auf die pomologische Fachsimpelei ein. Roland Lebe hat auch Fachbücher mitgebracht. Denn nach Angaben des aid-Infodienstes (Infodienst für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz) gibt es mehr als 20 000 verschiedene Apfelsorten in Europa. Nur etwa 50 haben aber eine wirtschaftliche Bedeutung. Den Hobbygärtnern kommt es jedoch in allererster Linie auf den Geschmack an, oder dass der Lieblingsapfel, den Uropa zur Geburt seines Stammhalters gepflanzt hat, auch weiterhin das Familiengrundstück ziert, und die Früchte Vitamine liefern. Selten gewordenen Apfelbäume tragen zum Sortenerhalt bei. Ein solches Bemühen wird von den Landschaftspflegern unterstützt. Immerhin waren im 19. Jahrhundert noch weit über 1200 Apfelsorten verbreitet. Nach Angaben von Fachleuten sollen nur noch etwa 30 davon im Handel und bei Baumschulen erhältlich sein. Als sich um 13 Uhr die interessierten Wanderfreunde um Gottfried Kohlhase scharen um loszulaufen, geht sogar das Wettergebet von Holger Reinboth in Erfüllung: Der Himmel lichtet sich etwas. Am Nachmittag erfreuen die „Tanzmäuse“ des SV Arzberg das Publikum mit ihrem Programm, und vom Kuchen ist nicht mehr viel übrig.

