Reinigendes Gewitter bei Frisch-Auf

Fußball. Es ist die große negative Überraschung der Ur-Krostitzer-Nordsachsenliga: Nach der Hinrunde rangiert der SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna, immerhin Vorjahres-Siebter und von 2014 bis 2016 dreifacher TZ-Bärenpokal-Gewinner in Folge, nur auf Rang 12. Die Frisch-Auf-Kicker haben bis dato gerade mal zwei Punktspielsiege nebst insgesamt sieben Pünktchen bei 19:40 Toren eingespielt. Nach der 1:3-Heimpleite gegen Aufsteiger SV Laußig setzte sich die Truppe außerplanmäßig zusammen, sprach sich den Frust von der Seele.

Abteilungsleiter Michael Nölle nannte das Ganze anschließend ein „reinigendes Gewitter“, dabei hätte aber die Personalie Trainer Thomas Patommel nie zur Debatte gestanden. „Das hat keiner angesprochen. An Thomas lag es ganz sicher nicht.“ Auch der Coach selbst scheint weiterhin vom gemeinsamen Weg überzeugt zu sein. „Beide Seiten wollen weiter zusammenarbeiten“, sagt der 55-jährige Fußballlehrer. „Wenn ich sehe, dass ich die Mannschaft nicht mehr voranbringe, bin ich der Letzte, der sich sträubt zu gehen. Aber ich glaube weiter fest an uns.“

Worin liegen aber dann die Ursachen der Krise? Inzwischen wartet die Mannschaft seit dem 3:0 gegen Elbaue Torgau am 16. September auf einen Punktspielerfolg.

Zum einen wäre da die Verletzungsmisere. Schon seit Monaten fallen zwischen fünf und acht Stammspieler aus. Ein Aderlass, den die Truppe einfach nicht kompensieren kann. „Wir mussten viele junge Spieler ins kalte Wasser werfen, bei denen es qualitativ einfach noch nicht für die Kreisoberliga reicht. Und die wenigen verbliebenen Erfahrenen hatten mehr mit sich selbst zu tun, statt eine Führungsrolle zu übernehmen“, erklärt Patommel.

Abteilungsleiter Nölle spart ebenfalls nicht mit klaren Worten. „Es gab Animositäten zwischen einzelnen Spielern. Aber wir müssen eben alle einsehen, dass wir Nordsachsenliga spielen und nicht Champions League und da passieren nun einmal Fehler.“ Der eine oder andere Spieler habe sich schlicht überschätzt. Das nun spontan angesetzte Krisengespräch sei trotz der schwierigen Umstände sehr offen und fair verlaufen. „Der Wille ist da, aus der Talsohle rauszukommen. Wir müssen aber wieder als Mannschaft auftreten. Wir haben Potenzial, das haben wir ja im Pokal gezeigt“, so Nölle weiter.

Ja, ja, der geliebte TZ-Bärenpokal, den man eigentlich inzwischen zum Frisch-Auf-Pokal umtaufen hätte können. Schließlich stand Doberschütz-Mockrehna in den vergangenen vier Jahren im Endspiel, holte dabei dreimal den Pott. Auch in dieser Saison ist man noch im Cup vertreten, steht nach einem 2:1 in Zschortau in der Vorschlussrunde. Doch dieser Wettbewerb ist den Verantwortlichen momentan schnuppe. „Wir müssen die Arschbacken zusammenkneifen und zeigen, dass wir Fußball spielen und nicht nur drüber nachdenken können“, lautet die Ansage von Nölle für die Rückrunde.

Jetzt haben sie in Doberschütz und Mockrehna allerdings erstmal reichlich Zeit noch weiter darüber nachzudenken, was bisher schiefgelaufen ist in dieser Saison. Am 3. März geht es für die Frisch-Auf-Kicker weiter und um Punkte. Im ersten Spiel des neuen Jahres müssen sie dann nach Ostelbien zum bärenstarken FSV Beilrode 09 – den aktuellen Tabellendritten der Liga. Man darf darauf gespannt sein, ob das klärende Gespräch gefruchtet hat und die Mechanismen wieder greifen und funktionieren.