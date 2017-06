Reservisten üben mit dem THW den Hochwasserschutz

Rosenfeld/Torgau. Vom 16. bis 18. Juni organisiert die Reservistenarbeitsgemeinschaft (RAG) Heimatschutz der Landesgruppe Sachsen ein Hochwasserschutz-Training. Die TZ sprach darüber mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden, Oberstleutnant d.R. Thomas Leschke von der Landesgruppe Sachsen.



TZ: Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie?

Steffen Bräutigam: Angemeldet sind 40. Neben 35 Ausbildungsteilnehmern werden auch fünf Referenten sowie Funktionspersonal vor Ort sein.



Was erwartet die Teilnehmer, die ja ohnehin mindestens zweimal im Jahr zu Ausbildungen anreisen?

Im Unterschied zu den normalen Reservistenausbildungen, bei denen beispielsweise die Orientierung im Gelände, das Schießen oder auch der Sanitätsdienst trainiert werden, geht es hier ausschließlich um den Hochwasserschutz.



Mitten im Truppenlager Rosenfeld in der Annaburger Heide?

Diese Örtlichkeit bietet die besten Voraussetzungen. Die Elbe ist nicht weit und auch die Verpflegung aus der Truppenküche des Bundeswehrstandorts in Holzdorf ist leicht möglich. Im Objekt selbst wird reichlich Theorie vermittelt. Die Landesgruppe führt derartige Ausbildungen seit 2002 regelmäßig durch. Selbst Reservisten aus Bayern und Brandenburg nehmen daran teil.



Allein bei der Theorie wird’s doch nicht bleiben, oder?

Natürlich nicht, denn rund um das Objekt wird am Sonntag der präventive Hochwasserschutz geübt. Dabei lernen die Reservisten, wie ein Gebäude durch den Aufbau von Mobildeichen geschützt werden kann.



Und wann geht’s direkt an den Elbdeich?

Dies geschieht am Samstag in enger Kooperation mit der THW-Ortsgruppe Torgau. Diese stellt im Zuge der eigenen Ausbildung sieben Leute, Boote und einen Kran zur Verfügung. Geübt wird in Höhe der Eisenbahnbrücke der Verbau von Sandsäcken. Ob Quellkade oder Deicherhöhung – im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Auch der sichere Transport der Sandsäcke übers Wasser zählt dazu.



Haben interessierte Bürger die Möglichkeit, die Übung zu verfolgen?

Ja, das ist sogar wünschenswert. Es besteht sogar die Möglichkeit, selbst mit anzupacken. Eine kurze Meldung bei dem Leitenden der Ausbildung vor Ort genügt.