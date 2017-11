Rettungsfristen: Statistik-Schock zum Teil relativiert

Mockrehna/Nordsachsen. Es war der Aufreger im letzten Kreistag. Und Kreisrat Detlef Bölke hatte die Diskussion auch auf eine Ebene darunter gebracht. Thema: Hilfsfristen des Rettungsdienstes. Im Gemeinderat von Mockrehna machte er sich Luft: „Dies ist im Interesse unserer Bürger so nicht hinnehmbar“, kommentierte er die für den Rettungsdienststandort Mockrehna von 89 auf 52 Prozent gesunkene Einhaltungsquote jener Hilfsfrist.



Bereits parallel dazu hatte sich die Torgauer Zeitung auf Spurensuche begeben. Und die Spur führte ins Ordnungsamt des Landkreises Nordsachsen zu Frank Breitfeld. Gemeinsam mit Kornelia Bruchner, die das Sachgebiet Rettungsdienst leitet, ließ sich Licht ins Dunkel bringen. Die Situation habe sich seit der Einführung durch die Integrierte Rettungsleitstelle in Leipzig zwar verschlechtert, dies sei nicht zu leugnen, so Breitfeld. „Doch es ist nicht ganz so dramatisch, wie es die Zahlen vermuten lassen.“



Die Gründe der gesunkenen Quoten sind dabei so vielschichtig wie verschieden. Teilweise erklärbar ist der Abfall in der Statistik durch eben jene selbst. Denn die wird in der Leipziger Rettungsleitstelle anders berechnet als zuvor in Delitzsch. „Noch“, sagt Kornelia Bruchner. „Dort wird eine andere Software benutzt, auch zur Auswertung. Aber wir arbeiten dran.“ Zur Berechnung der neuen Statistik werden auch ganz andere Daten benutzt. „Aufgrund dieser Zahlengrundlage ist es unmöglich, die Fristen so einzuhalten, wie es bisher war“, so Bruchner. Eine einfache Erklärung des Sachverhaltes – für das Beispiel Mockrehna – könnte so aussehen:



Grundsätzlich gilt, dass jeweils immer das erste Rettungsmittel die laufende Zeit von der Alarmierung bis zum Einsatzort stoppt. Die Frist beträgt zwölf Minuten. Zu Zeiten der Delitzscher Rettungswache beziehungsweise in der bisherigen Statistik war es immer so, dass nach dem Einsatzgebiet Mockrehna bemessen wurde. Woher der Rettungsdienst kam, spielte keine Rolle. Die Anfahrtszeit in den Bereich war maßgebend. Die aktuelle Statistik basiert jedoch auf komplett anderen Zahlen. Die Leipziger haben als Berechnungsgrundlage des Mockrehnaer Wertes den Rettungswagen aus Mockrehna und messen jeweils dessen Anfahrtszeiten zum Einsatzort. Auch, wenn der beispielsweise in Oschatz liegt. Es geht also nicht mehr um die Berechnung der Abdeckung im Mockrehnaer Raum, sondern einzig allein um die Wege des Fahrzeuges aus Mockrehna.



„Dass Oschatz, die Dommitzscher Ecke oder Taucha – alles Einsatzorte, zu denen das Mockrehnaer Fahrzeug gerufen wurde – nur schwer in zwölf Minuten zu erreichen sind, dürfte einleuchten“, sagt Kornelia Bruchner. Laut Statistiken, die sie selber angefertigt habe, liege der Wert nach alten Maßstäben „bei etwas mehr als 75 Prozent. Was freilich auch nicht zufriedenstellend ist.“



Die restlichen Prozente, die fehlen, um an die alten Erfüllungsquoten herranzureichen, sind dann aber auch faktisch der Umstellung zuzuschreiben. Amtsleiter Breitfeld sagt: „In der Rettungsleitstelle Leipzig wird mit dem Routing-System gearbeitet. Das heißt: Immer das Fahrzeug, das am nächsten zum Einsatzort ist, wird auch dorthin gerufen.“ Falls also der Mockreh-naer Rettungswagen gerade auf dem Rückweg vom Leipziger Krankenhaus ist und dabei irgendwo nahe an einem Einsatzort vorbeikommt, wird er dorthin geordert – auch, wenn das in Leipzig ist.



Auch zu Delitzscher Zeiten gab es bereits eine Kooperation mit Leipzig. „Damals mussten die Leipziger aber bei unseren Disponenten anfragen, ob sie das Fahrzeug bekommen können. Wir hatten also auch die Möglichkeit, nein zu sagen, falls es bei uns einen dringenderen Fall gebe oder dergleichen“, sagt Frank Breitfeld. Heutzutage ist das nicht mehr so. „Und weil aus diesem Grund unsere Fahrzeuge beispielsweise aus Taucha oder Schkeuditz öfters mal in Leipzig sind, fehlen sie natürlich in ihrem eigenen Bereich. So müssen dann Fahrzeuge von anderen Standorten dort aushelfen – und fehlen wiederum an ihren eigenen Standorten. Diese Kette lässt sich beliebig fortsetzen.“



Das sind aber Probleme, die nur schwer zu beheben sind. Man sei aber um eine Lösung bemüht, versicherte Breitfeld. Andere Ursachen könnten sich hingegen mit der Zeit von allein zerstreuen. Die seien einfach darin begründet, dass das Zusammenspiel zwischen dem Landkreis und der neuen Rettungsleitstelle in der Kürze der Zeit noch nicht so gut funktioniere, glaubt Kornelia Bruchner. „Wir sind gewissermaßen immer noch in einer Findungsphase. Wir haben lange gearbeitet, um den guten Stand von 2016 zu erreichen“, sagt sie. „Kleinere Abstimmungsprobleme konnte ich früher immer direkt mit den Disponenten in Delitzsch besprechen. Innerhalb von drei Schichten konnte ich alle persönlich erreichen. In Leipzig arbeiten jetzt 65 Disponenten.“ Da würde es naturgemäß dauern, bis sich Details rumgesprochen haben. Ein nicht ganz zu vernachlässigender Faktor sei auch die Ortskenntnis. „Von Leipzig aus den Überblick über ein so großes Gebiet zu behalten, ist nicht ganz einfach.“