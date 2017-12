Revanche geglückt

Kegeln. (BL/H) SSV 1952 Torgau I – SV Leipzig 1910 III 5:3 (3061:2993). Doch schon im Starterpaar merkte man, dass an diesem Tag bei einigen SSV -Spielern es nicht so lief. Im ersten Durchgang gingen für den SSV Max Kolbe und Tobias Hanke in die Bahnen. Max spielte die erste Bahn unentschieden, verlor die zweite, gewann die dritte und musste die vierte Bahn wieder abgeben. Er kam dabei auf 494 Holz. Somit hatte sein Gegenüber Torsten Räßler (496) den MP für Leipzig geholt. Tobias gewann zwei Bahnen gegen Gerald Landmann und konnte aufgrund seiner 534 Holz den MP für Torgau holen, da Landmann 477 Holz ins Protokoll eintragen ließ. Damit stand es nach dem ersten Durchgang 1:1, wobei die Torgauer mit 55 Holz führten. Im Mittelpaar spielten für den Gastgeber Uwe Langbein und Ralf Marks. Uwe konnte drei Bahnen gegen Bernd Stelzner gewinnen. Seine guten 557 Holz waren das beste Ergebnis aller Spieler und sicherte dem SSV den MP, da Stelzner auf 528 Holz kam. Ralf hatte zwar zwei Bahnen gegen L. Langrock gewonnen, doch ging der MP nach Leipzig, da Ralf auf 473 Holz und sein Gegenüber auf 475 Holz kam. Mit einem 2:2 ging das Schlusspaar des SSV, Michael Scheibner und Mario Holike, in die Bahnen. Die Torgauer hatten zu diesem Zeitpunkt ein Kegelplus von 82 Holz. Michael, der gegen Andreas Herrmann (545 Holz) spielte, verlor die erste Bahn, gewann die zweite, verlor die dritte und spielte auf der vierten Bahn unentschieden. Dabei erspielte Michael 517 Holz. Somit ging der MP nach Leipzig. Mario hatte nicht seinen besten Tag. Er verlor die erste Bahn, konnte aber die drei folgenden gewinnen. Mit einem mäßigen Ergebnis von 484 Holz zu 472 Holz seines Gegenüber Olaf Richter bekam er aber den MP für Torgau. Da der Gastgeber in der Gesamtholzzahl von 3061 zu 2993 führte, gingen die beiden letzten MP an den SSV und der erhoffte Heimsieg mit 5:3 MP war perfekt.



Ergebnisse: Brandis – Chemie Leipzig 7:1; Trebsen – Rochlitz 8:0; Lüttewitz – Sprotta II 1:7