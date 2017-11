Rieseninteresse am Torgauer Hallenturnier

Bogensport. Das 3. Torgauer Hallenturnier der Bogenschützen des SSV 1952 Torgau ist nun Geschichte und kann für die Torgauer als voller Erfolg gewertet werden. Insgesamt starteten am vergangenen Wochenende 106 Bogenschützen in 43 verschiedenen Bogen-und Altersklassen. Sie kamen aus fünf Bundesländern und 32 verschiedenen Vereinen. Es kam sehr viel Lob für die Ausrichtung von den Teilnehmern. Die Jahnturnhalle wird sehr geschätzt durch ihre familiäre Athmosphäre.

Auch 12 Bogensportler des gastgebenden SSV 1952 nahmen an diesem Turnier teil, davon gingen zehn mit einer Medaille nach Hause. Dieses Turnier war ein Ranglistenturnier um die zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft des Bogensportverbandes notwendige Qualifikationsringzahl zu erlangen. Die Torgauer Nachwuchsschützin Maike Hellmuth startete in der Klasse U14 w Recurve und kam mit 482 Ringen auf Platz 2. Vereinskollege Lukas Schmidt wechselt ab dieser Saison in die Klasse U17 m Recurve und muss nun auf eine kleinere Auflage schießen. Er konnte sich trotzdem mit 370 Ringen die Silbermedaille sichern. Valentin Kühne, der ebenso die Klasse von U14 auf U17 wechselt, und auch auf eine wesentlich kleinere Auflage schießen muss, kam mit seinem Compoundbogen mit 491 Ringen auf Platz 1. Lucas Schwarz in der Klasse U20 m Langbogen schoss ein hervorragendes Ergebnis.

Seine Gesamtringzahl in Höhe von 449 Ringen entspricht dem aktuellen Landesrekord. Mit einem Ring mehr hätte er einen neuen Rekord aufstellen können, jedoch hat er mit dem 2. Durchgang den Landesrekord von derzeit 226 Ringen (1 x 18 m) auf 232 Ringe erhöht. In der Klasse Ü55 Recurve startete Albrecht Strohmer und schoss eine Ringzahl von 537, welche schon für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft des Bogensportverbandes reichen könnte. Diese Ringzahl bescherte ihm die Goldmedaille. In der Klasse Herren Recurve konnte Eik Dröschel sich den 3 Platz mit 521 Ringen sichern.

Das heißt für Ihn noch ein paar Ringe zuzulegen, um die Quali zu erreichen. Steffen Haase, der vor einiger Zeit vom Compoundbogen auf den traditionellen Langbogen umgestiegen ist, schoss in der Klasse Ü55 ebenfalls eine sehr gute Ringzahl von 462 und holte sich die Goldmedaille. Neuling Michael Lange schoss mit dem Reiterbogen, der in der Klasse Primitivbogen eingeordnet wird. Dort konnte auch er sich mit seinem Ergebnis über die Goldmedaille freuen. Sebastian Kühne, Klasse Ü45 Compound, kam mit 537 Ringen auch auf Platz 1, welche aber leider noch nicht ganz für die Quali zur DM reichen werden. Jürgen Beer kam mit 519 Ringen in seiner Klasse (Ü45 Recurve) leider nur auf den 5. Platz. Michaela Beer sicherte sich trotz schlechter Ringzahl von 473 die Silbermedaille.

Für die Beers heißt es nun auch noch einmal Gas geben in den nächsten Turnieren um die Qualifikationsringzahl zu erreichen. Dass man diesen Sport auch noch im hohen Alter ausführen kann, zeigte Bogensportsenior Egon Wendt. Mit seinen fast 80 Jahren trat er in der Klasse Ü65 Recurve an und verpasste knapp das Treppchen. Mit 388 Ringen kam er auf den 4. Platz. Im Torgauer Turnier wurden auch ein paar Landesrekorde erzielt. So brach Stephan Vorrath (Mogono Leipzig) den Sachsenrekord in der Klasse Ü65 Recurve und stellte einen neuen mit 542 Ringen ein. Karsten Tschirner (Rathener Bogengilde) erhöhte in der Klasse Ü45 Langbogen den Rekord auf 495. Auch der Rekordhalter Mike Karnitzschky (ESV Lok Eisenach) konnte einen neuen Thüringen-Rekord von 511 Ringen in seiner Klasse Ü45 Compound Blank aufstellen. Dies zeigte, dass das Torgauer Turnier auf einem recht hohen Niveau stand.

www.bogensport-torgau.de