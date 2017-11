Riesenkran hilft bei Dachreparaturen

Torgau. Zur Ausbesserung ist gestern Dachdecker Maik Pötzsch aus Beilrode angerückt. Um die abgedeckten Stellen des Gebäudes zu erreichen, ist er mit seinem Kran angerückt – einem 46-Meter-Ausleger, dem größten in den neuen Bundesländern. Der Kran sei unter anderem deshalb einem Gerüst vorzuziehen, weil die Dachfläche derart steil ist, dass sie damit nur schwer erreichbar wäre. „Fast 70 Grad“, schätzt einer von Pötzsch’ Mitarbeitern. Außerdem müsste ansonsten nahezu das gesamte Gebäude eingerüstet werden, denn: „Wir haben viele kleine Löcher an mehreren Stellen, alle weit voneinander verteilt“, so Chef Maik Pötzsch. „Insgesamt sind es vielleicht nur zehn Quadratmeter, aber die sind über das gesamte Dach verteilt.“



Am Kran hängt eine kleine Arbeitsbühne, in der zwei Mann Platz haben. Das Gestell ist mit Rädern ausgestattet. Somit kann es direkt an die Dachschräge angelegt werden und dementsprechend an die schadhaften Stellen herangefahren werden. Weil es in 46 Metern Höhe, nur an einem Stahlseil hängend, bei starkem Wind ordentlich schaukelt, konnte die Pötzsch-Truppe erst gestern mit den Arbeiten beginnen. „An den Tagen zuvor war es einfach noch zu windig und dementsprechend zu gefährlich“, erzählt der Chef. Das gestrige laue Lüftchen mit 6 oder 7 km/h Windgeschwindigkeit sei aber absolut vertretbar gewesen.

Voraussichtlich werden die Arbeiten drei bis vier Tage dauern. Neben den Löchern im Dach, die gestopft werden müssen, wurden bereits ein paar Firste ersetzt, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch ein Schornstein kommt nur noch wackelig daher und wird von den Dachdeckern erneuert.