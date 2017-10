Riesige Fragezeichen nach Tierheim-Aus

Das Tierheim Herzberg ist endgültig geschlossen. Für die Kommunen, die mit dem Tierheim einen Vertrag hatten – doch von der Schließung lediglich über die Medien erfahren haben – heißt es nun, sich um ein neues Vertragstierheim zu bemühen. Dieses scheint jedoch keine leichte Angelegenheit zu sein.

Entfernung entscheidet

Entfernungen und die Auslastung der Heime spielen dabei eine wichtige Rolle. „Wir werden Gespräche mit dem Landkreis Elbe-Elster, der Stadt Herzberg und dem Tierheim über die aktuelle Situation führen. Es gab natürlich schon Anfragen von unserer Seite an andere Tierheime. Hier spielt aber auch die Entfernung eine sehr wesentliche Rolle. Einen neuen Vertrag gibt es bisher noch nicht“, sagt Beilrodes Bürgermeister René Vetter.

Auch die Große Kreisstadt Torgau möchte in Gesprächen mit dem Landkreis Elbe-Elster, der Stadt Herzberg und dem Tierheim in nächster Zeit die Sachlage eruieren. „Parallel sind wir in Gesprächen mit anderen regionalen Tierheimen. Hier gilt es, die Konditionen und die grundsätzliche Bereitschaft des Tierheims abzufragen, da bei einigen Tierheimen bereits jetzt schon Kapazitätsgrenzen bestehen“, sagt Anke Eckert, Leiterin des Ordnungsamts Torgau.

Kein Handlungsbedarf

Wolfgang Sarembe, Bürgermeister von Dreiheide und Peter Klepel, Bürgermeister von Mockrehna, sehen noch keinen Handlungsbedarf, da von Seiten des Tierheims Herzberg noch keine Kündigung des bestehenden Vertrages vorliegt.

Ob es für das Tierheim Herzberg noch eine Chance geben wird, weiß Ines Rößler nicht. Seit zwei Jahren unterstützt sie das Tierheim und hatte gehofft, dass ein neuer Vorstand des Tierschutzvereins Elbe-Elster das Heim noch retten könnte. „Doch leider sieht es so aus, als hätte man uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war alles bereits in die Wege geleitet“, bedauert sie und erklärt, dass gegen die Vorsitzende des Tierschutzvereins Elbe-Elster, Almut Meißner, sowie eines weiteren Mitarbeiters Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes, Fundtierunterschlagung und Verdacht der Unterschlagung von Vereinsgeldern gestellt wurde.

Prekäre Situation im Verein

„Almut Meißner hat es immer wieder geschafft, als Vorsitzende im Verein zu bleiben und Mitglieder, die gegen sie sprachen, weil sie Veränderungen wollten, aus dem Verein zu werfen. Frau Meißner hat keine Einladungen zu Mitgliederversammlungen an die Mitglieder geschickt, sondern nur die mündlich oder telefonisch eingeladen, die sie als Vorsitzende wählen. Bestätigt wurde dies unter Eid von Mitgliedern gegenüber der Richterin beim Amtsgericht in Bad Liebenwerda am 6. September 2017. Bei der Wahl-Mitgliederversammlung im Jahr 2016 waren nur sechs Mitglieder anwesend. Die von Frau Meißner erstellte Anwesenheitsliste wies 14 Namen auf. Dies ist ein grober Verstoß lt. BGB – Vereinsrecht. Zudem wurde 2014 das Gesetz bezüglich des Paragraphen elf, den man als Leiter eines Tierheims erfüllen musste, geändert. Diesen Sachkundenachweis hat Frau Meißner jedoch nie erbracht“, erklärt Ines Rößler.

Später Termin brach das Genick

Es hatte sich bereits jemand gefunden, der die nötigen Voraussetzungen mitbrachte. „Somit wäre es möglich gewesen, das Heim übernehmen zu können. Freiwillige Ehrenamtliche hatten sich bereits bereiterklärt, das Heim zu unterstützen. Die Spendengelder hätten für die schrittweise Erneuerung des Geländes investiert werden können und die Tiere hätten nicht auf andere Heime verteilt werden müssen. „Doch das ist nun nicht mehr möglich. Mit der Schließung des Heimes kommen auch keine Gelder mehr rein und ohne diese ist es nicht möglich, das Heim in den geforderten Zustand zum Wohle der Tiere zu verändern. Vielleicht hätten wir das Ruder noch rum reißen können. Doch der späte Gerichtstermin im August hat uns das Genick gebrochen, da wir erst durch die Zeitung von der angeblichen Schließung erfahren hatten. Es gibt viele engagierte Helfer, die das Heim ehrenamtlich unterstützen würden. Doch das ist nun nicht mehr möglich“, bedauert Ines Rößler.

„In Torgau muss sich was bewegen!“

Auch für Vera M. Besler, Vorsitzende des Tierschutzvereins Arzberg ist dieses Vorgehen unverständlich. Denn nun müssen die Tiere in andere Heime vermittelt werden. „Wir können leider keine weiteren Katzen bei uns aufnehmen. Das Tierheim Arzberg ist nur noch ein Gnadenhof! Es wird dringend Zeit, dass sich hier in Torgau endlich etwas bewegt und sich eine neue Lösung im Sinne der Tiere auftut.“