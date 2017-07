Ritter in Auswahlmannschaft nominiert

Hockey. Julius Ritter, 13-jähriger Nachwuchsspieler der Abteilung Hockey des TSV Blau-Weiß Torgau, wurde nach mehreren Trainingslehrgängen der U14 des Mitteldeutschen Hockey Spiel Bundes (MHSB) in dessen 16-köpfigen Landeskader berufen.

Mit der U 14-Auswahlmannschaft der Landesverbände von Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ging es am 24. und 25. Juni zu einer Teilnahme an einem Sichtungsturnier des Deutschen Hockey Bundes nach Frankfurt am Main.Auf der Kunstrasenanlage des SC Frankfurt 1880 wurde das Hans-Jürgen-Pabst-Turnier mit Beteiligung der Landesverbände Baden-Württenberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen und des Westdeutschen Hockeyverbandes ausgetragen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen und einer Spielzeit von 2 mal 20 Minuten mussten an den zwei Spieltagen im Modus Jeder-gegen-Jeden fünf Spiele von den Hockeyknaben bestritten werden. Für die MHSB-Auswahl und somit auch für Julius war es ein sehr anstrengendes Turnier, zumal es die erste Teilnahme im Vergleich mit dem Nachwuchs aus den gestandenen Alt-Verbänden war. Wenn auch kein Punktgewinn am Ende für die MHSB-Auswahl erspielt werden konnte, war es ein besonderes sportliches Erlebnis für Julius in seiner noch jungen Hockey Laufbahn.