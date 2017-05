Rockmusik und World Whisky Day

Torgau. Am Freitag, dem 19. Mai ab 21 Uhr ist das Trio VDELLI zu Gast in der Kulturbastion. Rockmusik! Zeit- und schnörkellos, kraftvoll, dynamisch, melodisch, variantenreich: Es bedarf nur einiger weniger Attribute, um die musikalische Welt des australischen Trios VDELLI treffsicher zu beschreiben.



Wer die Band um Frontmann Michael Vdelli jemals auf der Bühne erlebt hat, kennt die ungezügelte Energie der Gruppe, ihre kompromisslose Marschrichtung und unerschütterliche Rock-’n’-Roll-Attitüde.

Mit dem aktuellen Album „Out Of The Sun“ im Gepäck werden VDELLI im Frühjahr wieder die Bühnen rocken. Das Publikum darf sich auf neue Songs freuen, die neben typischem VDELLI-Kraftfutter auch einige spannende Neuerungen und gelungene Überraschungen aufbieten. „Out Of The Sun“ ist sowohl die folgerichtige Fortsetzung ihrer 2015er Veröffentlichung „Higher“ als auch eine vor Vitalität geradezu strotzende Rock-Wundertüte mit Suchtwirkung.

VDELLI das sind: Michael Vdelli - Guitar, Vocal / Leigh Miller - Bass, Backing Vocal / Royce – Drums.



Am Samstag, dem 20. Mai, gibt es dann ab 21 Uhr die passende Musik zum

World Whisky Day. THE BLUE GLASS BAND liefert Folk und Country vom Feinsten.

Blau wirkt gediegen, blau macht zuweilen stilvoll melancholisch, blau sieht gut aus, blauer Himmel, blaues Meer, blaue Augen; Gras kann manchmal blau sein – und zu hinreißender Musik inspirieren. Blaues Glas verbreitet einen Hauch von Eleganz und Solidität. Lieder zwischen deutschem Folksong und Tango, russischer Romanze, französischem Chanson und handgemachter Country-Music – dies ist der weit gefächerte Rahmen der stilistischen Vorlieben der Blue Glass Band. Als Junge-Talente-Combo wären sie eine glatte Fehlbesetzung. Die Leute der Blue Glass Band punkten mit Erfahrung!



Zu den bisherigen Stationen der Mitwirkenden gehören die Bierfiedler und Happy Hour, Cäsar & die Spieler, Wimmerschinken, ULMAN, das Leschenko Orchester, die Leipziger FolkSession Band und die Sieben Leben. Sie schöpfen aus einem Fundus von Liedern, die endlich mal oder endlich mal wieder gesungen werden sollten. Da liegen Tradition, Vertrautheit und Überraschung ganz eng beieinander. Eine musikalische Weltreise mit gutem Whisky zum World Whisky Day für Genießer und Genießerinnen.

Bei der „Blue Glass Band“ on Board sind:

Matthias Neumann – Bass

Cornelia Plänitz – Geige Gesang

Johannes Uhlmann – Akkordeon, Gesang

Manne Wagenbreth – Gesang, Gitarre, Mandola

Peter Wassiljewski – Gesang, Mandoline, Gitarre