Rohbau für neue Netto-Filiale steht

Beilrode. Gut im Zeitplan liegen die Bauarbeiten am künftigen Netto-Markt in der Ernst-Thälmann-Straße in Beilrode. Hier befand sich zuvor das Verwaltungsgebäude der ehemaligen CKW-Dichtungstechnik GmbH, das im vergangenen Jahr weichen musste. Derzeit wird mit Hochdruck weiter am Rohbau des Einkaufsmarktes gewerkelt, außerdem ist auch schon mit der Gestaltung des Außengeländes – mit der Errichtung der Parkplätze – begonnen worden.



Demnächst beginnt der Innenausbau im Supermarkt. Die Eröffnung der neuen Netto-Filiale ist für Ende des dritten Quartals bzw. Anfang des vierten Quartals 2017 geplant“, so Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation, Netto Marken-Discount AG & Co. KG, aus Maxhütte-Haidhof.