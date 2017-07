Rollstuhlfahrer möchten wieder Bahn fahren

Torgau. In fast genau einem Monat ist es sechs Jahre her, dass der Torgauer Bahnhof barrierefrei wurde. Am 3. August 2011 fand in Torgau die Übergabe des Überwegs statt, welcher extra für Rollstuhlfahrer und andere körperlich eingeschränkte Menschen von der Bahn errichtet wurde, um ihnen endlich das Bahnfahren zu ermöglichen.

Mit dabei: Doris Lehnert, die Vorsitzende des Torgauer Selbsthilfevereins für körperbehinderte Menschen. (http://bit.ly/2tTmLMQ)

Sechs Jahre lang war für die körperlich eingeschränkten Bürger Torgaus das Bahnfahren keinerlei Problem. Man rief am Tag vor der Reise bei der Mobilitätszentrale der Deutschen Bahn an, gab Bescheid dass man eine Reise anstrebte und dann wurde veranlasst, dass im Torgauer Bahnhof ein Bahnangestellter die zum Einsteigen mit dem Rollstuhl notwendigen Metallschienen aufbaute.

In Kombination mit dem nach Protesten des Behindertenvereins gebauten Überwegs kein Stress. Doch nun werden Doris Lehnert und ihre Vereinskollegen wieder auf den Plan gerufen, wird doch seit kurzem den Körperbehinderten auf dem Torgauer Bahnhof das Einsteigen in die Bahn schlichtweg verweigert.

Im März dieses Jahres sei es das erste Mal jemandem aus ihrem Verein aufgefallen. Ein Mann, welcher an den Wochenenden stets von Leipzig nach Torgau mit der Bahn zu fahren pflegte, musste nach eigener Aussage in Doberschütz aussteigen und sich dort abholen lassen, da ihm in Torgau das Aussteigen verweigert wurde. „Natürlich habe ich mich dann sofort erkundigt, schließlich bedeutet das Bahnfahren ein großes Stück Lebensqualität,“ erzählt Doris Lehnert.

Und tatsächlich, die Mobilitätszentrale bestätigte die Aussagen, dass das Aus- und Einsteigen für Rollstuhlfahrer in Torgau nicht mehr möglich sei. Es sei einmal ein Mann nicht in den Zug gekommen, weswegen man zu dem Schluss gekommen wäre, dass Torgau nicht barrierefrei sei. Auch bei der 3-S-Zentrale der Bahn erkundigte sich Lehnert, mit dem gleichen Ergebnis. „Dann habe ich mich an unseren Landesverband in Dresden gewandt, dort gibt es extra eine Arbeitsgruppe, die sich um Angelegenheiten im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs kümmert.“

Von Doris Lehnert in die Spur gebracht, nahm sich die Arbeitsgruppe dieses Problems an und schaffte es, zusammen mit der Bahn einen Vororttermin zu organisieren, um sich einmal die genaue Sachlage anzusehen. Mit dabei werden natürlich auch Vertreter des Torgauer Vereins für körperbehinderte Menschen sein, auch jeder andere, der gern das Anliegen des Vereins unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen. Und auch Oberbürgermeisterin Romina Barth hatte sich beim letzten Treffen mit Doris Lehnert und dem Verein sehr interessiert für dessen Probleme ausgesprochen. „Ich bin wirklich gespannt, was wir vor Ort mit den Bahnvertretern erreichen können“, sagt Lehnert. „Denn wenn ich ehrlich sein soll, für die Situation, wie sie jetzt gerade herrscht, habe ich absolut keine Erklärung.“