Romina Barth sagt Interview ab

Torgau. Oberbürgermeisterin sagt nach turbulenten Diskussionen auf der Facebook-Seite von Radio Eriwan und dem Interviewangebot von Peter Heil an die TZ ein Gespräch ab.

Nach den turbulenten Diskussionen auf der Facebook-Seite von Radio Eriwan in dieser Woche und dem Interviewangebot von Peter Heil an die Torgauer Zeitung, hatte auch Oberbürgermeisterin Romina Barth (Heils ehemalige Geschäftspartnerin) der TZ ein Interview zugesagt. Vollkommen unerwartet kam dann die Absage. Persönliche Gründe wurden angeführt. In dem Interview sollte es vor allem um das Abwahlverfahren gegen die Beigeordnete Dr. Ina Kirchhöfer gehen. Der Fragenkatalog ging der OBM nunmehr schriftlich zu.