Route der Knieschleifer steht

Für die Umsetzung des Plans sind die Motorradfans weiterhin auf der Suche nach Spenden. „Bisher haben wir viele Sachspenden und zirka 200 bis 250 Euro an finanziellen Mitteln erhalten“, berichtet Jens Müller von den Knieschleifern. Mittlerweile hat die Gruppe zudem die Kinderheime ausgewählt, die sie in knapp einem Monat besuchen wird: „Wir werden nach Falkenberg und Borna fahren. In den anderen Heimen, mit denen wir telefoniert hatten, sind zu Ostern kaum Kinder dort, sondern bei ihren Familien. Doch so haben wir auch die Möglichkeit, uns mehr Zeit für die Jungen und Mädchen zu nehmen.“