Rudolf rettet Rückrundenstart

Zum Auftakt der Rückrunde hatten die Dommitzscher die Thüringer aus Zeulenroda zu Gast. Der Schwung vom letzten Heimspiel sollte mitgenommen und der nächste Heimsieg geholt werden. Wie in den letzten Partien bildeten David Schade und Jens Günther wieder das Starterpaar. Ihre Gegenspieler waren R. Langhammer und N. Wiesenberg. Bei Schade entwickelte sich von Beginn an ein spannendes Spiel. Mit einer starken zweiten Bahn konnte er sich ein wenig von seinen Gegenspieler absetzen. Am Ende wurde es aber richtig knapp.

Die letzte Bahn gewann er mit drei Kegeln und holte damit den Punkt für Dommitzsch 2:2 – (559:541). J. Günther konnte die erste Bahn noch knapp gewinnen. Danach konnte er aber der starken Vorstellung des Thüringers nicht mehr folgen und blieb unter den Erwartungen. Er verlor sein Spiel mit 1:3 – (509:591) Damit stand es nach dem ersten Durchgang unentschieden. Der Rückstand betrug allerdings schon 64 Kegel.

Im Mittelpaar spielten Lars Günther und Rico Wiesner. Ihre Gegenspieler waren Th. Funk und N. Fröbisch. L. Günther kam sehr schlecht ins Spiel und verlor die ersten beiden Bahnen klar. Danach lief es dann besser, sodass er die beiden letzten Bahnen gewinnen konnte. Leider war der Rückstand zu groß um das Spiel noch zu gewinnen. Der Punkt ging an Zeulenroda 2:2 – (515:545). Wiesner zeigte wieder von Beginn an eindrucksvoll sein Können. Zur Hälfte ein sicheres 2:0. Etwas holprig dann der zweite Teil. Aber am Ende der Punkt für Dommitzsch 3:1 – (575:557). Es stand jetzt 2:2 Der Rückstand war auf 76 Holz angewachsen, ein Sieg damit in weite Ferne gerückt.

Im letzten Paar spielten Stefan Holike und Alexander Rudolf. Wenn beide ihr Spiel gewinnen war eventuell noch ein Unentschieden möglich. Oder geht da sogar noch mehr? Ihre Gegenspieler waren L. Heinig und R. Hahn. Holike spielte die beiden ersten Bahnen sehr stark und war immer auf Schlagdistanz zu seinem Gegenspieler. Nach der Hälfte 1:1 und mit drei Kegeln in Front. Rudolf spielte an diesem Tage wie aus einem Guss. Mit starken Bahnen führte er nach der Hälfte mit 2:0 und hatte sagenhafte 74 Kegel herausgeholt. Sein Gegenspieler zeigte spürbar, dass der Druck zu groß war. Die Dommitzscher waren wieder voll im Spiel. Es ging wieder um den Sieg. Holike musste gegen dem am Ende besten Thüringer etwas abreißen lassen. Er verlor sein Spiel mit 1:3 – (552:596). Aber Rudolf konnte seinen Gegenspieler weiterhin unter Druck setzen. Mit zwei weiteren phantastischen Bahnen spielte er sich in einen Rausch und zum Einzelbahnrekord. Mit sehr guten 623 Kegeln holte er den Punkt für Dommitzsch und genügend Kegel um auch mit den Gesamtkegel zu gewinnen 4:0 – (623:472).

Ein ganz wichtiger Heimerfolg für die Dommitzscher um den Anschluss in der Tabelle zu halten. Die sehr gute Einzelleistung von A. Rudolf bescherte den DKC-Keglern einen Sieg, an den man schon nicht mehr geglaubt hatte. Nach der Weihnachtspause geht es im Januar zum Erstligaabsteiger aus Rudolstadt. Sicherlich eine große Herausforderung, welche die Dommitzscher hoch konzentriert und motiviert angehen wird. Bei der Ausgeglichenheit der Liga zählt jeder Punkt.

Der Spieltag:

Dommitzsch – Zeulenroda 5,0:3,0

Freital – Freiberg 5,0:3,0

Zwickau – Markranstädt 6,0:2,0

Deutzen – Mehltheuer 3,0:5,0

Auma –Rudolstadt 6,0:2,0