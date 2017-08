Rund 60 Bilder beim Festumzug

Dautzschen. Dieses Jubiläum soll vom 1. bis zum 3. September würdig begangen werden. Die Torgauer Zeitung sprach mit René Vetter, Bürgermeister der Gemeinde Beilrode über Details.



TZ: Ein großer Höhepunkt wird der Festumzug durch das Dorf sein, der am Samstag, dem 2. September, um 13 Uhr beginnt. Wie ist der aktuelle Stand?

R. Vetter: Für alle Teilnehmer, die sich für den Festumzug angemeldet haben, besteht ab 11 Uhr die Möglichkeit sich aufzustellen. Dazu gibt es eine schriftliche Information, wo sich die Aufstellfläche genau befindet. Und es wird ein Organisationsbüro eingerichtet. Dort sind alle weiteren Infos zu bekommen. Die Umzugsstrecke selbst in Dautzschen wird durch die Kameraden der Feuerwehr abgesichert. Es kommt also zu zeitlichen Verkehrseinschränkungen und auch zu Straßensperrungen.



Wie viele Vereine und Institutionen beteiligen sich denn am Festumzug?

Wir haben mittlerweile über 60 Umzugsbilder– vom Spielmannszug aus Jessen über die Rosenfelder Karnevalisten bis hin zu landwirtschaftlicher Großtechnik. Viele Vereine aus der Gemeinde machen mit. Ganz wichtig für die Umzugsteilnehmer ist, dass über Großtreben die Zufahrt zur Aufstellfläche erfolgt. Alle Teilnehmer müssen sich noch mal im Organisationsbüro melden.



Haben Sie einen Tipp, von wo sich Besucher den Festumzug am besten anschauen können?

Wir haben zwei Moderatorenstellen eingerichtet. Eine befindet sich direkt an der Festhalle bei Görlichs, die andere an der Kirche. Aber natürlich bieten sich im gesamten Dorf viele Plätze an, um alles entspannt in Augenschein zu nehmen.



Welche Themen werden im Festzug behandelt?

Es geht querbeet, alles was den Ort Dautzschen ausmacht und natürlich wird auch ein Einblick in die Geschichte des Dorfes gegeben. Etwa zwei Stunden dürfte der Umzug dauern.