Rundgang nun auch mit Audio-Guides

Torgau. Nach zwei Monaten im Praxiseinsatz haben sich die neuen Audio-Guides in der Torgauer Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof bestens bewährt.

Seit August stehen die technischen Hilfsmittel Einzel- und Gruppenbesuchern beim Rundgang zur Verfügung. In einem einjährigen Projekt, gefördert durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten, waren zuvor verschiedenen Varianten einer Audioführung in deutscher und englischer Sprache erarbeitet worden.

Die Audio-Guides beinhalten mehrere Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten. So kommt eine Audioführung speziell für Schulklassen ab der achten Klassenstufe in der historisch-politischen Bildungsarbeit zum Einsatz. „Dabei ermöglichen gezielte Fragestellungen und thematische Schwerpunkte eine individuelle Recherche und Auseinandersetzung innerhalb der Ausstellung“, erläutert Bildungsreferentin Manuela Rummel.

An einzelnen Stationen sowie im Gedenk- und Erinnerungsbereich werden zusätzliche Informationen vermittelt, exemplarische Einzelschicksale und Zeitzeugeninterviews präsentiert und aktuelle Bezüge hergestellt. Die Audioführung sei dabei speziell auf die Bildungsangebote der Gedenkstätte ausgerichtet.

Eine weitere Audioführung ist für interessierte Einzelbesucher verfügbar. Die Gäste können ihren Rundgang zeitlich unabhängig von Gruppenführungen nach eigenen Interessen gestalten. Darin eingebunden ist auch ein individueller Rundgang durch den Gedenk- und Erinnerungsbereich der Gedenkstätte. „Insbesondere im Dunkelzellentrakt werden dem Besucher zusätzliche Informationen vermittelt und der Blick auf vorhandene originale Exponate und Relikte gelenkt“, erläutert Manuela Rummel.

Besonders stolz ist Gabriele Beyler, die Vorsitzende des Trägervereins der Gedenkstätte, auf das Angebot, das man nun auch fremdsprachigen Besuchergruppen unterbreiten kann. Die Audioführungen in englischer Sprache seien stark nachgefragt, sagt Beyler. „Insbesondere die amerikanischen Touristen der Kreuzfahrtgesellschaften auf der Elbe, welche seit zwei Jahren in den Sommermonaten zu den regelmäßigen wöchentlichen Besuchergruppen in der Gedenkstätte gehören, kann somit ein individueller Rundgang durch Ausstellung sowie den Gedenk- und Erinnerungsbereich der Gedenkstätte ermöglicht werden“, erklärt Beyler.