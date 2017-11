Runter ging's nur in zwei Teilen

Gestern Vormittag konnte mit Hilfe des örtlichen Bauunternehmens Lippe die tonnenschwere Eiche, die von Sturm Herwart auf das Vereinsheim der Audenhainer Rassekaninchenzüchter gekippt worden war, abtransportiert werden. Was leicht klingt, entpuppte sich jedoch als größere Bergungsaktion.

Denn der aufgeweichte Boden machte dem Lkw-Kran mächtig zu schaffen. Zudem war das Gewicht des Stamms derart hoch, dass die Lippe-Leute nicht um den Einsatz einer Kettensäge herumkamen. So musste der Stamm noch einmal geteilt werden, um ihn auch für den Kran gefahrlos auf den Boden zu bringen.

Neben den Jungen und Mädchen der angrenzenden Kindertagesstätte verfolgte auch Harry Liebmann aufmerksam das Treiben auf dem Gelände des ehemaligen Badeteichs. So habe sich von eben jener Eiche aus in den 50er Jahren noch eine Seilbahn über das Gewässer gespannt, die ihm und all den anderen Kindern damals viel Spaß bereitete, erinnerte sich der Ortschronist.