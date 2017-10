S 16 noch bis November gesperrt

Die seit einer Woche vollgesperrte Staatsstraße S 16 östlich von Schildau als Verbindung nach Sitzenroda bleibt noch bis Ende November dicht. In zwei Bauabschnitten – so, dass die Pferdesportarena immer erreichbar bleibt – wird dort auf einer Gesamtlänge von 1800 Metern die Fahrbahn erneuert. Neben einer Verbreiterung der Strecke auf 5,50 Meter werden zusätzlich zur besseren Entwässerung beidseitig Straßengräben angelegt. Die offizielle Umleitungsstrecke führt von Schildau über die S 23 sowie die Staupitzer Straße in Beckwitz und die S 24 bis Sitzenroda, entsprechend entgegengesetzt für die andere Fahrtrichtung. Die Kosten für die Erneuerung der S 16 trägt der Freistaat Sachsen. Die Kosten belaufen sich auf rund 450 000 Euro.