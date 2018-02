Sächsische SchulKinoWochen diesmal ohne KAP

Torgau. So sollen mithilfe von Filmen Themen des Sächsischen Lehrplans aufgegriffen und Impulse für die weitere Auseinandersetzung mit deren Inhalten gegeben werden. In den vergangenen beiden Jahren beteiligte sich auch das KAP an dem Projekt. Vor einigen Wochen waren sie auf der Internetseite von SchulKinoWochen ebenfalls für dieses Jahr als teilnehmendes Kino gelistet. Mittlerweile jedoch nicht mehr. Die Torgauer Zeitung fragte daher beim Jugendzentrumleiter Enrico Kurmann nach, wie es nun aussieht.



TZ: Nimmt das KAP 2018 erneut an dem Projekt teil?

E. Kurmann: Nein. Zumindest nicht bei jeder Vorstellung.



Warum?

Das Programm ist fast deckungsgleich zu dem von 2017. Doch das hat uns im letzten Jahr kaum Zulauf beschert, sodass teilweise nur zehn oder 15 Schüler in einer Vorstellung saßen. Generell hatten wir das Gefühl, dass das Projekt von den Schulen in der Region kaum angenommen wird. Es ist zwar nicht unser Ziel, mithilfe des Projekts Gewinn zu machen, aber die Kosten sollten schon gedeckt werden. Zumal jedes Kino für die Organisation der Filmvorführungen selbst verantwortlich ist.



Sie hatten gesagt, das KAP beteiligt sich nicht bei jeder Vorstellung. Was heißt das konkret?

Auf der Internetseite des Projektes ist das KAP nicht mehr bei den teilnehmenden Kinos gelistet. Wir haben aber mit dem Veranstalter besprochen, dass wir einzelne Anfragen auch noch einmal separat besprechen können. Wenn beispielsweise 50 oder 60 Schüler an einem Film interessiert wären, würden wir diesen im Rahmen des Projektes zeigen.



Klassen können also beim Projektbüro von „SchulKinoWochen Sachsen“ anrufen und dort weiterhin anfragen?

Ja. Die Verantwortlichen würden uns in diesem Fall kontaktieren und nachfragen, ob wir interessiert sind.



Nehmen Sie im nächsten Jahr an dem Projekt teil?

Das steht noch nicht fest. Aber grundsätzlich sagen wir erst einmal nicht ,Nein‘. Vielleicht gibt es dann auch eine Mindestanzahl für die Teilnehmer. Das wäre aus meiner Sicht eine gute Idee.