Sängerakademie 2018 ist sicher

Torgau. Lange stand sie im Raum: Die Frage nach dem Fortbestand der Internationalen Sächsischen Sängerakademie (ISSA). Aufgrund wegfallender Fördermittel war die Torgauer Erfolgsgeschichte und damit die sechste Auflage der Akademie 2018 in Gefahr geraten.



Die Vorstandsvorsitzende Prof. Elvira Dreßen gab nun bekannt, dass zusammen mit den Stiftern der Torgauer Wohnstätten GmbH, der Torgauer Verlagsgesellschaft, der Firma Ezelbau, des Torgauer Maschinenbaus, der Sparkasse Leipzig und der Stadtwerke Torgau auch mit der Stadt Torgau und dem Landkreis Nordsachsen positive Gespräche stattgefunden hätten. So habe nach Oberbürgermeisterin Romina Barth, die bereits 2017 eine finanzielle Unterstützung der Akademie mit 10 000 Euro zugesagt hatte, nun auch Landrat Kai Emanuel seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit, über die Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kurse, Proben und Konzerte hinaus gehend, signalisiert.



„Von Anfang an war klar, das Projekt gehört auf breite Schultern, sonst wird es scheitern.“, so Elvira Dreßen. „Die Torgauer wollen, dass die Akademie 2018 stattfindet und darüber hinaus haben wir natürlich den Wunsch, im Jahr 2023 unser 10-jähriges Jubiläum feiern zu können!“ Sie habe nach dem Gespräch mit Landrat Kai Emanuel die berechtigte Hoffnung, dass sich auch der Landkreis im Rahmen seiner Möglichkeiten in Zukunft noch deutlicher für die Sängerakademie engagieren wird. Nun können die Vorbereitungen für die Stiftungsmitglieder, Dozenten und bald auch zukünftigen Studenten Fahrt aufnehmen. Der Zeitpunkt steht mit Lehr- und Konzertveranstaltungen vom 12. bis 22. Juli 2018 schon fest und die Schirmherrschaft hat die international gefeierte Kammersängerin Anna Tomowa-Sintow übernommen. Die Meisterklasse der 2018er Akademie soll der weltweit bekannte deutsche Countertenor Andreas Scholl betreuen.